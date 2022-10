Müller über die Bayern-Kantine: "Nicht mehr ein Halbpfund Butter drin"

Leistungssportler drehen heutzutage an jeder Stellschraube, um alles aus dem Körper herauszuholen. Thomas Müller hat dabei die vegane Ernährung für sich entdeckt und verrät, wie sich die Speisen in der Kantine beim FC Bayern im Lauf der Jahre verändert haben.

Müller ist als gebürtiger Oberbayer erstmal nicht der Inbegriff des Veganers. Allerdings achtet er als Leistungssportler seit ein paar Jahren sehr wohl auf seine Ernährung - aus gutem Grund, wie er im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" erklärt.

"Durch bewusste Handlungen kommst du leichter zu bestimmten Ergebnissen, gerade als Leistungssportler", sagt Müller. "Ein Ausdauerlauf macht mir immer noch keinen Spaß, auch wenn ich ihn wahrscheinlich besser kann als 95 Prozent der Menschen. Trotzdem mache ich ihn - weil ich mir davon erhoffe, dass ich dann im Spiel länger eine bessere Leistung liefern kann. So ist es mit anderen Dingen auch. Ich gehe früh ins Bett, weil ich weiß: Dann bin ich ausgeschlafen. "

Müller setzt auf Fleischalternativen

So sei es eben mit der Ernährung auch "Wir wissen, dass wir im wöchentlichen Speiseplan zu viel Fleisch konsumieren, also kann ich da jetzt locker die ein oder andere pflanzliche Fleischalternative einbauen. Das nimmt mir nix weg", erzählt Müller, der privat sogar in ein Start-up für vegane Ernährung investiert hat.

Mittlerweile gibt es aber auch Chia-Samen, Quinoa, Kichererbse, andere Hülsenfrüchte. Thomas Müller über die Kantine beim FC Bayern München

In Deutschland habe man inzwischen den Luxus, bewusst leben zu können. "Wir können uns mehr Gedanken machen, was auf den Teller kommt, weil wir Alternativen haben", sagt Müller, der dennoch ein wenig einschränkt: "Aus der veganen Produktpalette schmeckt mir zwar nicht alles, aber doch sehr vieles."

Entsprechend lebt Müller nicht komplett vegan, allerdings nutzt er heute die vielen Möglichkeiten, "um meinen wöchentlichen Speiseplan noch bewusster auszubauen. Ich mache mir diese Speise jetzt mal ohne diese oder jene Zutaten, weil ich weiß, dass das für meinen Körper gut ist."

Müller: "Die Küche ist leistungssportgerechter geworden"

Natürlich ist die gesamte Ernährung auch beim FC Bayern dem Wandel der Zeit unterworfen. "Es ist schon alles gesünder geworden. In den Soßen ist nicht mehr ein Halbpfund Butter drin, es ist weniger fettig, weniger zuckerreich", erzählt der mittlerweile 33-Jährige. "Die Küche ist leistungssportgerechter geworden, weil man versucht, an jeder Stellschraube zu drehen."

Hühnchen, Kartoffeln, Gemüse oder Fisch gebe es immer in der Bayern-Kantine. "Mittlerweile gibt es aber auch Chia-Samen, Quinoa, Kichererbse, andere Hülsenfrüchte. Und wenn es die gefüllten Paprika gibt, dann gibt es ein paar mit normalem Hackfleisch und ein paar mit veganem Hackfleisch."