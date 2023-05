Müller pausiert im Training: "Morgen wieder"

Nach dem 6:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04 bereitete sich der FC Bayern bei einer öffentlichen Trainingseinheit auf das letzte Heimspiel der Saison gegen RB Leipzig vor. Thomas Müller legte eine Pause ein.

Ungemütlich war es, aber das störte die Fans nicht. Selbst bei nassen 10 Grad Celsius, die das Thermometer am Dienstagnachmittag um 15 Uhr im Münchner Süden an der Säbener Straße anzeigte, schauten rund 500 Besucher zwischen Pfützen stehend, eingedeckt mit Regenjacken und teils von mitgebrachten Schirmen überdacht, bei der öffentlichen Einheit des FC Bayern zu. Seltene Einblicke für die Münchner Anhänger - gerade in einer so entscheidenden Phase.

Die Spieler präsentierten sich nach dem erfolgreichen Wochenende im guten Zustand. Nicht dabei waren Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Manuel Neuer (alle individuelles Aufbautraining) sowie Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) und Thomas Müller.

Barry coacht - Tuchel beobachtet

Müller, der am Samstag gegen Schalke 04 das 1:0 erzielt hatte, pausierte aus belastungssteuernden Gründen. Auf "Sky"-Nachfrage sagte er beim Vorbeigehen kurz und knapp, dass er "morgen wieder" dabei sein werde. Heißt: etwas mehr Regeneration für Müller, fit sein für die zwei letzten Saisonspiele.

Ansonsten sahen die trotz des sehr tristen Wetters angereisten, treuen Fans eine anfangs von Anthony Barry geleitete Einheit mit Passstationen und wenigen Kontakten. Der von Chelsea gekommene Assistent von Trainer Thomas Tuchel führte lautstark, in Englisch, durch das Training. Tuchel beobachtete. Und grübelt sicher schon jetzt, wie er am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Leipzig im letzten Heimspiel der Saison bezwingen will …