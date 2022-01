Muani kommende Woche zum Medizincheck in Frankfurt

Bereits seit mehreren Jahren befindet sich Stürmer Randal Kolo Muani (FC Nantes) auf dem Radar der Eintracht, nun steht seine Verpflichtung zur neuen Saison offenbar kurz bevor. Der 23-Jährige soll kommende Woche in Frankfurt den Medizincheck absolvieren und einen ab dem 1. Juli 2022 gültigen Vertrag unterzeichnen.

Sollte nichts Unvorhergesehenes mehr dazwischenkommen, dürfen sich die Eintracht-Fans auf einen hochveranlagten Mittelstürmer freuen. Worüber "Bild" am Dienstag zuerst berichtete, ist nach kicker-Informationen korrekt: Muani soll bereits in der kommenden Woche den Medizincheck am Main absolvieren. Da sein Vertrag in Nantes am Saisonende ausläuft, käme der französische Olympia-Teilnehmer und frühere U-21-Nationalspieler ablösefrei.

Mit seinen 1,87 Metern Körpergröße verfügt Muani über die in dieser Saison im Angriff vermisste physische Wucht. Aufgrund seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten im Dribbling, ist er nur schwer zu stoppen, wenn er erstmal ins Laufen kommt. Aktuell steht er bei sieben Saisontoren und drei Assists, vergangene Spielzeit traf er neunmal (neun Vorlagen).

Zahlt sich hartnäckiges Werben aus?

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich auszumalen, dass Muani mit Rafael Borré ein überdurchschnittlich starkes Sturmduo abgeben könnte. Bereits der Kolumbianer kam nach seinem Vertragsende bei River Plate ablösefrei, sollte nun auch noch Muani ohne Ablöse an den Main wechseln, wäre das ein echter Coup und die Belohnung für das hartnäckige Werben um den Franzosen.

Die Eintracht hätte Muani gerne schon im vergangenen Sommer verpflichtet, allerdings waren die Ablöseforderungen des französischen Erstligisten waren zu hoch. Julian Franzke