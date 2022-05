MSV-Trainer Ziegner: "Plan ausdenken, vorgeben und bestmöglich umsetzen"

Für den MSV Duisburg wird am Samstag gegen Freiburg II das erste Mal der neue Trainer Torsten Ziegner an der Seitenlinie stehen. Mit einem Sieg würden sich die Zebras den Klassenerhalt sichern.

Am Mittwoch wurde Ex-Coach Hagen Schmidt entlassen. Nun steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) mit der Freiburger U 23 die erste Aufgabe des neuen Duisburger Trainers Torsten Ziegner an. "Wir müssen jetzt versuchen, das eine Spiel zu gewinnen und das am besten am Samstag und so werden wir es auch angehen", so 44-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz für den MSV.

Hoffnungen, dass die bereits gesicherten Freiburger einen Gang runterschalten, macht sich Ziegner nicht: "Ich glaube, dass jede Mannschaft ins Spiel geht, um zu gewinnen und so erwarte ich auch Freiburg."

Dem Trainer ist ohnehin wichtiger, dass der eigene Auftritt in den Fokus rückt. Er kennt aber auch die starke Saison des Gegners: "Natürlich sind wir, auch im Bezug auf Freiburg, nicht so vermessen, um zu sagen, wir müssen gar nicht auf den Gegner achten."

"Wir werden uns einen Plan ausdenken, den Plan vorgeben und dann auch bestmöglich umsetzen", erklärt Ziegner die Herangehensweise für Samstag und kündigt an, "ich bin mir sicher, dass die Mannschaft Stärken besitzt, die so groß sind, dass wir das Spiel gewinnen können."

Ebenfalls wird der Coach auch auf jeden Spieler setzen. Die bereits vierfachverwarnten Moritz Stoppelkamp, Alaa Bakir, Niko Bretschneider, Marvin Knoll und Marlon Frey bleiben Kandidaten für die Startelf. Drohende Gelbsperren im letzten Saisonspiel gegen Verl spielen für Ziegner "keine Rolle".

"Jetzt alle Kräfte bündeln"

Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass mit Michael Hiemisch ein neuer Co-Trainer verpflichtet wurde, mit dem Ziegner bereits zusammen gearbeitet hat. Auswirkungen auf das bestehende Trainerteam soll das nicht haben. "Ich werde jeden einzelnen nutzen und brauchen. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass wir alle Kräfte bündeln", kommentiert Ziegner.

Am Samstag wird Ziegner auf Aziz Bouhaddouz gelbgesperrt verzichten müssen. Weiterhin fehlen die bereits seit längerer Zeit verletzten Rudy Ndualu (Wadenbeinbruch), Chinedu Ekene (Sprunggelenksprobleme), Dominic Volkmer (Knie-Operation), Oliver Steurer (Schambeinreizung) und Rolf Feltscher (Innenbandriss Knie).