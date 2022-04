Montagsspiele für Frankfurt und Leipzig

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig werden am 32. Bundesliga-Spieltag montags antreten. Das hat zwei Gründe.

Bei vielen Fans waren und sind Montagsspiele ungeliebt - dass ihre Mannschaften am 32. Spieltag am Montagabend antreten, werden die Anhänger von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aber wohl verschmerzen können.

Für diese Ansetzungen sind nämlich die Halbfinal-Teilnahmen der Hessen und Sachsen verantwortlich, die in der Europa League auf West Ham United beziehungsweise die Rangers aus Glasgow treffen werden. Die Hinspiele sind am Donnerstag, den 28. April, ihre Bundesliga-Begegnungen daraufhin am Montag, den 2. Mai.

Die DFL begründet das mit "einer entsprechenden Regenerationszeit", wofür normalerweise auch Sonntagsspiele gereicht hätten. Da an diesem Sonntag, am Tag der Arbeit, in Deutschland jedoch keine Profispiele stattfinden, treten SGE (bei Bayer Leverkusen) und RBL (bei Borussia Mönchengladbach) noch mal einen Tag später an - am Montagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).