Monatelange Zwangspause: Schulter-OP bei Bynoe-Gittens

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund und Jamie Bynoe-Gittens. Der Stürmer des BVB muss an der rechten Schulter operiert werden und fällt monatelang aus.

Der 18-jährige Offensivmann hatte sich beim 1:0 am Freitag gegen 1899 Hoffenheim die Schulter ausgekugelt und stand am Dienstag nicht im Kader für das Champions-League-Spiel des BVB am Abend gegen den FC Kopenhagen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten will sich der gebürtige Londoner an der Schulter operieren lassen. Dies hätte eine monatelange Pause zur Folge.

Am Montag hatte Trainer Edin Terzic noch gesagt, dass noch keine Entscheidung über die Behandlung des Talents gefallen sei. Nach dpa-Informationen hat sich der Engländer aber für die Operation entschieden.

In der bisherigen Spielzeit absolvierte er vier Bundesligaspiele (ein Tor beim 3:1 in Freiburg) und stand auch im DFB-Pokal für die Borussia auf dem Platz.

Bynoe-Gittens war 2020 von Manchester City zum Revierclub gewechselt. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2025.