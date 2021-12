Mölders verweigerte Jokerrolle - Lex neuer Kapitän

Nach turbulenten Tagen soll das Sportliche bei den Münchner Löwen wieder in den Fokus rücken. Stefan Lex wird beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II die Spielführerbinde tragen, verkündete Trainer Michael Köllner. Zur heiklen Personalie der Woche äußerte er sich aber auch.

Findet der TSV 1860 ohne sein Aushängeschild Sascha Mölders wieder in die Spur? Nach den zwei herben Heimniederlagen gegen Mannheim (1:3) und Magdeburg (2:5) setzt Köllner beim BVB II am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf eine "kompakte Defensive. Die Abwehrleistung war zuletzt nicht gut. Das wissen wir, die Offensive des Gegners hat eine gute Qualität. Sie wird uns alles abverlangen."

Das Verständnis, dass Sascha sich in einer anderen Rolle als Ein- oder Auswechselspieler sieht, war nicht gegeben. Michael Köllner

Nicht nur im Angriff gilt es die langjährige Identifikationsfigur Mölders zu ersetzen, auch in der Teamhierarchie. Da sieht Köllner aber weniger Probleme. "Viele Spieler haben gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen wollen", betonte der 51-Jährige und präsentierte Stefan Lex auf der Pressekonferenz am Freitag als neuen Kapitän.

Nachdem unter der Woche bereits Sportchef Günther Gorenzel Stellung zur Causa Mölders nahm, äußerte sich am Freitag auch der Trainer erstmals dazu. "Ich war mit Saschas Spiel- und Trainingsleistung am Ende nicht mehr zufrieden. Der Unterschied von der letzten zu dieser Saison war einfach zu groß", so Köllner, der klarmachte, dass sich Mölders mit einer Jokerrolle nicht anfreunden konnte: "Das Verständnis, dass Sascha sich in einer anderen Rolle als Ein- oder Auswechselspieler sieht, war nicht gegeben."

Biankadi fällt aus

Während Linksverteidiger Philipp Steinhart nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung steht, müssen die Münchner auf Außenstürmer Merveille Biankadi verzichten. "Merv hat muskuläre Probleme. Er setzt jetzt zwei Tage aus. Er hat die Trainingseinheiten zuletzt immer wieder abgebrochen. Er wird in Würzburg wieder dabei sein”, kündigte Köllner an.