Möhwald: "Ich hoffe, dass Kruse einen positiven Einfluss auf mich hat"

Seit gut einer Woche steht Kevin Möhwald beim 1. FC Union unter Vertrag. In einer Medienrunde sprach er nun über die Gründe für seinen Wechsel, den Streik seines ehemaligen Bremer Teamkollegen Marco Friedl und die Chance, wieder mit Max Kruse zusammenzuspielen.

Kevin Möhwald, der am vergangenen Mittwoch im Test bei Regionalligist Lichtenberg 47 (2:0) sein Debüt für die Eisernen gefeiert hatte, über:

… die Gründe für seinen Wechsel: "Ich bin jetzt 28 Jahre, hatte durch mein Jahr Verletzungspause (in der Saison 2019/20, d. Red.) ein Jahr Bundesliga hergeschenkt. Als der Kontakt mit Union zustande kam, habe ich das für mich als perfekte Option gesehen, weiterhin Bundesliga spielen zu können. Dazu kommt natürlich die Europa Conference League. Das musste ich im Endeffekt einfach wahrnehmen. Dann ist Union auch noch ein sehr sympathischer Verein. Wie man an meinen Stationen sieht, war mir das auch immer wichtig bei der Auswahl."

… die Europa Conference League: "Es ist das erste Mal, dass ich die Chance habe, international spielen zu dürfen. Das war mir in der Beurteilung sehr wichtig. Es ist eine Riesenchance. Ich freue mich darauf extrem."

… den Streik seines ehemaligen Bremer Teamkollegen Marco Friedl kurz vor dem Schließen des Transferfensters und seinen Bankplatz im Spiel mit Werder gegen Rostock (3:0) vor dem Wechsel zu Union: "Es steht mir nicht zu, die Situation von Marco zu bewerten. Bei mir war schon im Kopf, dass es schnell gehen könnte. Ich habe dem Trainer gesagt, wenn du mich brauchst, stehe ich zur Verfügung. Ich hätte dann auch 100 Prozent gegeben. (…) Man hätte sich ja auch im Training verletzen können. Von daher stand es für mich nicht zur Debatte zu sagen, dass ich nicht spielen will."

Stärken am Ball, Verbesserungsbedarf in der Rückwärtsbewegung

… seine Stärken und Schwächen: "Ich fühle mich im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Ich sehe meine Stärken im Spiel mit Ball. Ich bin da schon relativ mutig, die Bälle zu fordern, die Bälle nach vorne zu tragen. Natürlich habe ich Verbesserungsbedarf in der Rückwärtsbewegung. Da habe ich mich aber im letzten Jahr in Bremen deutlich gesteigert, weil ich auf einer deutlich defensiveren Position gespielt habe. Es zeichnet mich aus, mit Ball relativ mutig zu sein, auch mal das Risiko zu suchen."

… seinen Vorgänger Robert Andrich und dessen Fähigkeit, auch körperbetont zu spielen: "Ich kann das schon, klar. Mit den Jahren bin ich immer weiter vom zentral offensiven ins defensive Mittelfeld gewandert. Ich habe ein bisschen Körperlichkeit dazubekommen. Trotzdem sehe ich da noch Steigerungsbedarf."

… Max Kruse, mit dem er zwischen 2018 und 2019 in Bremen zusammenspielte: "Ich bin sehr froh, wieder in einer Mannschaft mit Max spielen zu können. Max macht seine Mitspieler deutlich besser. Max hat einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel, weil er ein unglaublich guter Fußballer ist. Das habe ich in Bremen miterleben dürfen. Ich hoffe, dass er auch einen positiven Einfluss auf mich hat hier bei Union. In Bremen war es in meiner ersten Saison bei Werder so, dass wir mit Max eine super Saison gespielt haben. Dann hat sich Max entschieden, was anderes zu machen, was absolut legitim ist (Kruse ging 2019 zu Fenerbahce, d. Red.). Dadurch ist uns ein Key Player, eine Halterung im Spiel weggebrochen. Das hat man am Anfang nicht so direkt gemerkt, aber mit der Zeit ist es immer sichtbarer geworden. Das zeigt, welche Qualität er hat."

… den Einfluss von Kruse auf ihn auf dem Platz, aber auch außerhalb: "Max ist immer anspielbar, er verhält sich unglaublich clever auf dem Platz. Er ist für mich als zentraler Mittelfeldspieler eine gute Anspielstation, weil ich weiß, dass der Ball bei ihm sehr gut aufgehoben ist. Neben dem Feld hat er Erfahrung, die er mitgeben kann. Es ist ein guter Mix, den er mitbringt."