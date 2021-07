Modeste: "Fit werden, fit sein, fit bleiben!"

Anthony Modeste hatte in der jüngeren Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen. Nun will er bei Köln wieder angreifen - mit gesunden Zähnen und ohne Abschiedsgedanken.



Die Zähne, so sagt man, sind der Spiegel der Gesundheit. Wer gesunde Zähne hat, dem geht es körperlich besser. Gerade im Leistungssport entpuppten sich oft Zahnprobleme als Ursache für Entzündungen und daraus resultierenden Verletzungen.

Ein Umstand, auf den Anthony Modeste in diesem Sommer reagierte. Nachdem er bereits im Frühjahr an den Adduktoren operiert werden musste, entschied er sich in der Folge dafür, die Zähne untersuchen und behandeln zu lassen. "Ich hoffe, dass es etwas bringt", sagte der Stürmer am Mittwoch im Trainingslager des 1. FC Köln in Donaueschingen. Aktuell geht es ihm gut: "Natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent, aber ich habe viel investiert." Es sei alles andere als einfach gewesen mit den beiden Operationen, so Modeste, "doch ich will endlich mal wieder eine Vorbereitung mitmachen".

Modeste mag Baumgarts Art

Die ist intensiv wie selten. Trainer Steffen Baumgart verlangt eine Menge, Hitze hin oder her, Einheiten von rund zwei Stunden sind eher Normalität als Ausnahme. "Das ist sein Weg", sagt Modeste, "am Ende des Tages ist es auch unser Weg." Der Franzose, mittlerweile 33 Jahre alt, macht keinen Hehl daraus, dass ihm der neue Coach gefällt: "Er ist geradeaus, und das ist richtig. So etwas gibt es im Fußball zu selten. Er sagt, was er will. Das ist nicht immer einfach, aber da müssen wir durch."

Aktuell ist er beschwerdefrei, die Adduktoren melden sich hin und wieder, aber dies sei keine aktuelle Blessur, sondern Nachwirkungen der Operation. Er will sich durchsetzen, zeigen, dass er es noch drauf hat. Dass dies mit Anstrengungen verbunden ist, ist Modeste bewusst. "Wir spielen Pressing, das ist sehr anstrengend. Aber wenn wir den ersten Ball kriegen, dann ist der Weg zum Tor kurz. Es kostet Kraft. Aber wenn es funktioniert, ist es gut."

In St. Etienne frische Luft geschnuppert

Fit werden, fit sein, fit bleiben – das ist das große Ziel des Anthony Modeste, aus dem sich alles andere ergeben soll. Dass ihm die vergangenen Monate in St. Etienne dabei geholfen haben, den Neuanfang optimistisch anzugehen, verhehlt Modeste nicht. Obwohl er die Leihe wegen der Operation abbrechen musste, tat ihm der Abstand gut: "Ich habe frische Luft bekommen. Die Hauptsache war, dass ich ein bisschen weg war von hier", sagt Modeste, in Köln sei der Druck zu groß gewesen, "für jeden". Jetzt sei er wieder da und alle seien glücklich.

Und dass er in Köln bleiben wird, steht für ihn außer Frage: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Den will ich erfüllen."