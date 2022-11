Modeste erfolgreich operiert

Anthony Modeste hat seine bislang unbefriedigende erste Saisonphase bei Borussia Dortmund mit einer Operation abgeschlossen.

Während sich elf seiner Teamkollegen gerade auf die WM 2022 in Katar vorbereiten, musste sich Anthony Modeste am Mittwochabend unters Messer legen. Wie Borussia Dortmund am Donnerstag mitteilte, hat sich der 34 Jahre alte Angreifer erfolgreich einer geplanten Leisten-Operation unterzogen.

Nach Klubangaben hatte Modeste bereits seit einigen Wochen mit Beschwerden zu kämpfen, die ihn im Training und den letzten Spielen vor der WM-Pause behindert hätten. "Jetzt geht es direkt in die Reha, damit ich im neuen Jahr wieder fit und voller Energie auf dem Platz stehen kann“, wird Modeste zitiert.

Der Franzose war im August kurzfristig vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt, nachdem bei Dortmunds Sommerneuzugang Sebastien Haller, der als Nachfolger von Torjäger Erling Haaland eingeplant war, Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Die sportlichen Erwartungen konnte Modeste aber nur teilweise erfüllen.

Modeste seit dem Bayern-Spiel nur noch Joker

Zunächst war er unter Trainer Edin Terzic noch in der Startelf gesetzt gewesen, musste aber am neunten Spieltag im Topspiel gegen den FC Bayern (2:2) erstmals Youssoufa Moukoko im Sturmzentrum den Vortritt lassen. Obwohl der eingewechselte Routinier gegen den Rekordmeister in letzter Sekunde den umjubelten Ausgleich erzielt hatte, blieb er bis zur WM-Pause in der Jokerrolle.

Insgesamt kommt Modeste, der in der Vorsaison im Trikot der Kölner noch 20-mal getroffen hatte, erst auf zwei Treffer in 20 Pflichtspielen für den BVB, davon zwölf als Startelfspieler. Nun will er im neuen Kalenderjahr, in das die Borussia als Tabellensechster mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg starten wird (Sonntag, 22. Januar, 15.30 Uhr), aufs Neue angreifen. Für den 2. Januar hat Trainer Edin Terzic den Trainingsauftakt anberaumt.

Hallers BVB-Debüt ist weiterhin nicht abzusehen. Am Mittwoch hatte der 28-Jährige mitgeteilt, dass er sich noch einmal operieren lassen müsse. "Der Kampf ist für mich noch nicht vorbei", twitterte er.