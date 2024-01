"Mittel- und Wandstürmer" Gudjohnsen verstärkt Rostock

Kurz vor dem Auftakt der Rückrunde hat sich Hansa Rostock bitter benötigte Verstärkung für die Offensive geholt: Sveinn Aron Gudjohnsen wechselt aus Schweden zur Kogge.

Geht zukünftig in Rostock auf Torejagd: Sveinn Aron Gudjohnsen. IMAGO/TT

Mit nur 17 erzielten Toren stellte der FC Hansa Rostock die drittschlechteste Zweitliga-Offensive der Hinrunde - zu wenig im engen Abstiegskampf. Kurz vor dem Rückrundenauftakt hat der aktuelle Tabellen-16. deshalb reagiert und auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Der Isländer Sveinn Aron Gudjohnsen wechselt vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg nach Rostock und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

In der zum Jahresende abgelaufenen vergangenen Saison der schwedischen ersten Liga erzielte Gudjohnsen in 30 Spielen sechs Tore und legte einen weiteren Treffer vor. Seinen Torriecher soll der 20-fache isländische Nationalspieler (zwei Tore) nun auch in Rostock einbringen.

Rostock wollte Gudjohnsen bereits im Sommer

Hansas Sportdirektor Kristian Walter freut sich über die Neuverpflichtung und gibt zu, den beim FC Barcelona ausgebildeten Stürmer schon in der Sommer-Transferperiode auf dem Zettel gehabt zu haben. Es freue ihn, "dass es nun mit der Verpflichtung geklappt hat", erklärte Walter den vereinseigenen Medien. "Durch sein komplettes Profil als Mittel- und Wandstürmer stellen wir uns somit in der Breite stärker auf, um in der Rückrunde für den Kampf um den Klassenerhalt gut gerüstet zu sein", erklärte der Sportdirektor weiter.

Am Freitag soll Gudjohnsen, der mit der Rückennummer 45 auflaufen wird, bereits erstmals für Rostock auf dem Trainingsplatz stehen. Ob es für den 25-Jährigen bereits zum Rückrundenstart am Samstag gegen Nürnberg (13 Uhr) mit einem Einsatz klappt, steht allerdings noch in den Sternen.