Mit Vollgas und Moral: Schiele hofft auf Wintzheimer und Decarli

Nach dem 3:3 gegen Arminia Bielefeld hat Eintracht Braunschweig das nächste wichtige Kellerduell beim 1. FC Nürnberg vor der Brust.

Das jüngste 3:3 vor eigenem Publikum gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld fühlte sich für Braunschweig fast wie ein Sieg an, lagen die Niedersachsen doch bereits frühzeitig mit 0:3 zurück. Nun geht es im Kampf gegen den Abstieg am Freitag gleich nahtlos weiter, wenn die Eintracht in Nürnberg zu Gast ist (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir schauen nach vorne, weil wir gezeigt haben, dass die Verunsicherung am Sonntag ab der 20. Minute wie weggeblasen war", sagte BTSV-Cheftrainer Michael Schiele am Mittwoch auf der Spieltagspressekonferenz und kündigte an: "Wir wollen es anders angehen. Die Jungs wissen auch, um was es geht und dass das von Anfang an auf dem Platz anders laufen muss."

Schiele: "Die Moral ist top intakt"

"Das Spiel am Sonntag ist abgehakt. Wir gehen mit einem absolut positiven Gefühl daraus. Man hat gesehen, was die Mannschaft leisten kann. Die Moral ist top intakt", so Schiele. "Freitag ist ein neues Spiel, wir müssen von Anfang an fokussiert sein und es konzentriert angehen."

Marx fehlt Gelb-gesperrt

Der Coach muss in Nürnberg auf Jan-Hendrik Marx verzichten. "Er wird mit der fünften Gelbe Karte fehlen. Schade, dass er ausfällt. Er hat nach seiner Einwechselung seine Seite nochmal gut belebt und hat viele Flanken geschlagen."

Ansonsten hat Schiele eventuell sogar wieder mehr Alternativen. "Manu Wintzheimer hat wieder mittrainiert. Für Freitag sieht es gut aus", freut sich der Coach. "Mit Blick auf das Spiel ist vielleicht auch Saulo Decarli wieder eine Option, er hat ebenfalls wieder trainieren können. Für Brian Behrendt und Philipp Strompf kommt die Partie aber zu früh."

"Sie spielen zuhause und haben gegen uns ein wenig Druck"

Schiele weiß, was auf dem Spiel steht. Mit einem Sieg könnte der BTSV sogar am derzeit Tabellen-13. aus Franken vorbeiziehen, schlechtestenfalls aber sogar ganz nach unten rutschen. "Unter Dieter Hecking hat der 1. FC Nürnberg bisher sehr couragierte Auftritte hingelegt. Sie spielen zu Hause und haben gegen uns ein wenig Druck. Den haben wir aber auch. Wir gehen mit Vollgas in die Partie."