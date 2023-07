Mit V-Ausschnitt und Effekt: Schalke präsentiert neues Heimtrikot

Auswärts- und Ausweichtrikot für die kommende Saison hatte der FC Schalke 04 bereits präsentiert, jetzt ist auch das Geheimnis um das Heimtrikot des Bundesliga-Absteigers gelüftet.

In der kommenden Zweitliga-Spielzeit werden die Schalker vor heimischer Kulisse in der Veltins-Arena wenig überraschend in der traditionellen Vereinsfarbe Königsblau auflaufen. Wie schon auf den bislang bekannten Trikots wird auch die Brust des Heimtrikots erst einmal vom Sonderflock "FC Schalke 04" geziert. Nachdem sich Hauptsponsor MeinAuto.de zum Saisonende außerplanmäßig verabschiedet hat, haben es die Schalker bislang noch nicht geschafft, einen neuen Hauptsponsor an Land zu ziehen. Kandidaten soll es aber mehrere geben.

Der besondere Effekt des neuen Jerseys, das mit V-Ausschnitt und blau-weißen Streifen an den Ärmeln daherkommt: Senkrecht verlaufende Streifen in königsblauen Farbtönen "verleihen dem Trikot eine unverkennbare Optik und heben den weißen Schalke-04-Schriftzug hervor", wie es in der entsprechenden Pressemeldung des Herstellers heißt. Im Nacken des Trikots steht die Botschaft "Ein Leben lang".

Zum königsblauen Trikot werden die Schalker in weißen Hosen und blauen Stutzen auflaufen. Für Damen und Herren kostet das Trikot 89,95 Euro, für Kinder 69,95 Euro. Erstmals tragen wird die Mannschaft von Trainer Thomas Reis das neue Shirt beim Testspiel gegen den FC Twente Enschede diesen Samstag (22. Juli, 13.30 Uhr).

Die Mission Wiederaufstieg startet der Bundesliga-Absteiger am 28. Juli (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV, das erste Heimspiel im neuen Trikot steht am 5. August (Samstag, 20.30 Uhr) bei einem weiteren Traditionsduell gegen den 1. FC Kaiserslautern an.