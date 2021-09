"Mit meiner Gesundheit bezahlt": Kalig beendet die Karriere

Fabian Kalig, bis Juni 2021 beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag, hat am Donnerstag seine Karriere mit erst 28 Jahren beendet. Mit einem emotionalen Post.

Nach 85 Zeitligaspielen für Aue und zuvor 69 Drittligaspielen für den 1. FSV Mainz 05 II ist für Kalig nun Schluss. Der Körper macht bei Kalig nicht mehr mit, insbesondere das Knie. "In Kürze steht die nächste und hoffentlich letzte OP an, es werden erneut Knorpelzellen eingepflanzt", teilte er am Donnerstag via Instagram mit. Für ihn gehe es jetzt nicht mehr darum, "nochmal Leistungssport zu betreiben", sondern nur noch um "ein beschwerdefreies Leben".

Ich habe immer alles gegeben und am Ende mit meiner Gesundheit dafür bezahlt. Fabian Kalig

Sein letztes Spiel hat Kalig beim wilden 4:3 am 18. Oktober 2019 gegen den 1. FC Nürnberg absolviert. In der Trainingswoche danach hatte er sich einen Knorpelschaden zugezogen und konnte seitdem nicht mehr auflaufen.

"Die letzten zwei Jahre habe ich sehr viel investiert, um wieder auf dem Platz zu stehen, aber es hat nicht mehr klappen sollen", erklärte Kalig, der im Sommer noch mit in die Vorbereitung der Veilchen gestartet war, aber dann abbrechen musste. "Ich habe immer alles gegeben und am Ende mit meiner Gesundheit dafür bezahlt", stellte er ernüchtert fest.