Mit "klarem Kopf": Fossi sitzt gegen Duisburg auf der Bank

Dario Fossi ist beim VfB Oldenburg noch im Amt. Der Drittligist schaut sich jedoch um.

Ein "deutliches Signal" in Richtung seines Trainers Dario Fossi hat der VfB Oldenburg in den vergangenen Tagen nicht gesendet. Der 41-Jährige ist nach einer sportlichen Talfahrt mit dem VfB in der Abstiegszone der Drittliga-Tabelle angelangt, seit dem 13. Januar (1:0 in Zwickau) hat der Aufsteiger bei sechs Versuchen nicht mehr gewonnen.

Nach kicker-Informationen haben die VfB-Verantwortlichen Kontakt zu Joe Enochs (51) aufgenommen, sich beim US-Amerikaner - vor kurzer Zeit in Zwickau beurlaubt - jedoch eine Absage eingehandelt. Enochs wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

"Ich muss einen klaren Kopf bewahren"

Fossi wird somit an diesem Sonntag gegen Duisburg auf der Bank sitzen. Die Diskussionen um seine Person will er dabei nicht an sich heranlassen. "Ich muss einen klaren Kopf bewahren und bekomme das auch gut hin." Mit dem Aufstieg, so der 41-Jährige, habe er gewusst, dass eine solche Situation einmal eintreten könne. Diese sehe er nun als Entwicklungsprozess an, an dem er auch selbst reifen könne. "Ich lasse mich nicht nervös machen, sondern mache meinen Job bestmöglich. Ich weiß aber auch, dass wir jetzt die Kurve bekommen müssen."

Als Mannschaft wollen wir uns gemeinsam mit diesem Trainerteam aus der Scheiße ziehen. Kapitän Max Wegner

Während die Vereinsverantwortlichen also schon andere Optionen abklopfen, stärkt Max Wegner (33) seinem Trainer den Rücken. "Als Mannschaft wollen wir uns gemeinsam mit diesem Trainerteam aus der Scheiße ziehen. Wir haben den Aufstieg zusammen geschafft. Jetzt schaffen wir es auch zusammen, diese Liga zu halten", erklärte der Kapitän.

Fehlen wird bei der Mission Klassenerhalt vorerst Christopher Buchtmann (30). Bei dem Mittelfeldspieler und einstigen U-17-Europameister wird befürchtet, dass er sich beim 1:2 in Paderborn gegen Verl eine Sehnenverletzung zugezogen hat. Wie lange genau er damit ausfallen wird, ist derweil jedoch unklar.