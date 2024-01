Mit Kaufoption: Schalke holt Churlinov zurück

Erkaltet war die Liebe beiderseits nie, nun ist sie endgültig neu entflammt: Schalke 04 und Darko Churlinov gehen eine Verbindung ein, die am Montag auf Leihbasis beginnen und im Sommer dank einer Kaufoption auf Dauer fortgeführt werden soll.

Seit Wochen wird auf Schalke an einer Rückkehr von Darko Churlinov gearbeitet, nun steht der Kaugummitransfer kurz vor dem Abschluss. An diesem Montag sollen noch weitere obligatorische medizinische Checks absolviert werden, verlaufen sie positiv, steht einer Vertragsunterschrift nichts mehr im Wege.

Kaufoption von 2,5 Millionen Euro

Der Plan: Churlinov wird bis zum Saisonende vom FC Burnley ausgeliehen, die Königsblauen sichern sich aber eine Kaufoption. Im Sommer könnten sie den 23-Jährigen dann für etwa 2,5 Millionen Euro fest verpflichten.

Mit Churlinov im Team war Schalke 04 vor zwei Jahren die direkte Rückkehr in die Bundesliga gelungen, der Nordmazedonier absolvierte seinerzeit 22 Saisonspiele, eine besondere Verbindung pflegte er sportlich wie menschlich zu Rodrigo Zalazar. In der Endphase der damaligen Saison erlebte der Offensivspieler eine Leistungsexplosion, in den finalen vier Partien gelangen ihm vier Torvorlagen.

Churlinov könnte sofort auf Ex-Trainer Dimitrios Grammozis treffen

Bevor Mike Büskens im März 2022 das Traineramt übernommen hatte, agierte Churlinov insgesamt eher auf durchschnittlichem Niveau. Sein Trainer in dieser Phase: Dimitrios Grammozis. Auf diesen könnte der Offensivspieler gleich bei seinem Debüt für Schalke treffen, wenn die Königsblauen am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Kaiserslautern gastieren.

Die Frage ist, inwieweit Churlinov dem vom Abstieg bedrohten Zweitligisten sofort helfen kann. Aufgrund von kaum vorhandener Spielpraxis (im Vorjahr nahm eine Blutvergiftung lebensbedrohliche Ausmaße an) sind Zweifel angebracht, ob er auf Anhieb zündet. Allerdings sollte diesem Kader der Klassenerhalt auch ohne einen Churlinov in überragender Form gelingen. Die Verpflichtung ist eher als Vorgriff auf 2024/25 zu betrachten, wenn Schalke seinem Ruf als Aufstiegskandidat gerecht werden will.

Nach Stuttgart und Burnley zurück nach Schalke

Churlinov feierte am 1. Spieltag der Saison 2019/20 sein Bundesligadebüt für den 1. FC Köln, allerdings blieb es im FC-Trikot bei diesem einen Auftritt im Oberhaus. In der Winterpause zog es ihn zum VfB Stuttgart, mit dem der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Dort wurde der Angreifer 14-mal eingesetzt, ehe im Sommer 2021 die einjährige Leihe zum FC Schalke erfolgte. Eine Kaufoption war nicht vereinbart worden.

So musste Churlinov im Sommer 2022 zum VfB zurückkehren, sein Vertrag bei den Schwaben wäre noch zwei Jahre gültig gewesen. Doch den nordmazedonischen Nationalspieler zog es zum FC Burnley, der eine Sockelablöse in Höhe von 3,5 Millionen Euro zahlte. Diesen Betrag hätte der aktuelle Vorletzte der Premier League gerne nun dem FC Schalke abgeknöpft, am Ende einigten sich die beiden Parteien auf das Leihgeschäft sowie die Kaufoption unter drei Millionen Euro.