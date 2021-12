Mit Kaufoption: FC Ingolstadt leiht Pick aus Heidenheim aus

Der FC Ingolstadt 04 hat die erste Verpflichtung für das neue Jahr bekanntgegeben: Die Schanzer leihen zum 1. Januar 2022 Florian Pick vom FC Heidenheim aus.

Florian Pick ist ab dem neuen Jahr an den FC Ingolstadt ausgeliehen. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wie der FCI auf der Klubwebsite bekanntgab, besteht nach der Leihe auch eine Kaufoption für den Außenspieler: "Wir hatten angekündigt, uns für die Restrunde qualitativ verstärken zu wollen und sind froh, mit Florian Pick einen ersten hochveranlagten Spieler verpflichten zu können", so Malte Metzelder, Manager Profifußball bei Ingolstadt über den Neuzugang. "Er bringt Tempo und Zug zum Tor sowie ein starkes Eins-gegen-eins mit. Wir wollen ihn dabei unterstützen, wieder sein volles Potenzial auszuschöpfen und sind überzeugt, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten bereichern wird."

Pick selbst freue sich auf die Aufgabe bei Ingolstadt: "Der FCI ist eine richtig gute Adresse im deutschen Profifußball, auch wenn er momentan sicherlich vor einer großen Herausforderung steht. Dieser stelle ich mich aber gerne, will zeigen, was ich kann und mich voll für unser großes Ziel reinhauen", wird der 26-Jährige zitiert.

Pick schloss sich im September letzten Jahres dem FCH an, in der aktuellen Spielzeit kommt er auf zehn Zweitliga-Einsätze. Beim FCI, der mit zehn Punkten auf dem letzten Platz steht, will er nun helfen, den Klassenerhalt noch zu schaffen.