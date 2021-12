Mit frisch vermähltem Kruse "noch einmal alles herausholen"

Letzte Ausfahrt Bochum. Vor den Weihnachtsferien will Union Berlin beim VfL punkten. Dafür muss aber auch der frühere Köpenicker Torjäger Sebastian Polter gestoppt werden.

Ein Glück: Max Kruse ist noch nicht in den Flitterwochen. Am morgigen Samstag (15.30 Uhr) steht der Angreifer dem 1. FC Union Berlin im Auswärtsspiel beim VfL Bochum daher zur Verfügung. Wegen seiner Hochzeit am Donnerstag fehlte Kruse "nur" beim Training einen Tag nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg.

Dass die Trauung mit Partnerin Dilara in einer englischen Woche zwischen den beiden letzten Partien des Jahres stattfand, ist allerdings schon ungewöhnlich. Beim familienbetonten Kiezverein Union geht aber auch das. Trainer Urs Fischer drückte wohl ein Auge zu, weil in Coronazeiten Termine in Standesämtern eher rar sind.

Erst recht, wenn sie wie im Fall von Familie Kruse kurzfristig anberaumt waren. Kruse hatte seinen Antrag erst während der Olympischen Spiele in Japan im Sommer via TV gemacht. "Wenn familiäre Dinge anstehen, entscheiden wir uns eigentlich immer zugunsten der Spieler. Das behalten wir bei. Man ruft nicht mal eben an und 14 Tage später hat man einen Termin", sagte Fischer. "Das braucht auch ein bisschen Vorbereitung. Das hat sich so ergeben. Trotzdem fanden wir es richtig, dass es stattfinden konnte. Hätte ich 'Nein' gesagt, wären die Schlagzeilen größer gewesen."

Friedrich steht zur Verfügung

Der frisch vermählte Kruse dürfte auf alle Fälle hoch motiviert sein, den neuen Lebensabschnitt mit einem Tor zu garnieren. Auch für den Ex-Bochumer Andreas Luthe ist die erstmalige Rückkehr an die Castroper Straße seit seinem Weggang 2016 etwas Spezielles. Nach vier Auswärtsspielen ohne Dreier in Folge soll 2021 für alle Unioner mit einem Erfolgserlebnis enden. Alle Stammplatzanwärter stehen zur Verfügung, auch der zuletzt wegen eines Infekts fehlende Abwehrmann Marvin Friedrich.

Unterschätzen werden die Hauptstädter Aufsteiger Bochum, der erst eine Heim-Niederlage hinnehmen musste, nicht. "Sie haben 20 Punkte. Ich glaube, dass man ihnen da ein Kompliment machen kann. Bochum holte in den letzten drei Heimspielen sieben Punkte. Das wird eine schwierige Aufgabe für uns", so Fischer. "Wir müssen noch einmal alles herausholen, was im Tank ist. Wir müssen noch mal ans Limit, wenn nicht sogar über das Limit hinaus, um Punkte mit nach Hause zu nehmen."

Wiedersehen mit Polter

Das will ein guter alter Bekannter sicher verhindern. Erstmals seitdem Sebastian Polter Union im Sommer 2020 verlassen hat, gibt es ein Wiedersehen mit dem früheren Aufstiegs- und Derbyhelden des FCU.

Polter ist mit sechs Toren aktuell sehr erfolgreich. "Sebastian hat es vor allem in den letzten Spielen gut gemacht. Er kann Bälle festmachen und beschäftigt die Kette. Wenn er Richtung Tor kommt, hat er eine Wucht und Dynamik. Die gilt es zu verteidigen", erklärte Fischer. Rund 400 Union-Fans werden in Bochum vor Ort sein.