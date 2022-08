Mit dem Cart zur Kabine: Polter bricht Training ab

Schalkes Mittelstürmer Sebastian Polter musste das Training am Dienstag abbrechen und mit dem Golfcart zur Kabine gefahren werden. Tobias Mohr verpasste die Einheit derweil komplett. Sollte er auch gegen Union ausfallen, könnte ihn erneut Marius Bülter ersetzen.

Weder Simon Terodde noch Sebastian Polter haben an den ersten drei Spieltagen getroffen - die beiden Schalker Mittelstürmer müssen ihre Startschwierigkeiten im Sinne der Offensivgefahr des Aufsteigers schnell in den Griff bekommen. Doch der Trainingstag zu Beginn der Vorbereitung auf die Partie am Samstag gegen Union Berlin endete mit einem Schreck: Polter brach die Einheit ab und wurde mit dick bandagiertem linken Oberschenkel per Golfcart vom Platz bis zur Kabine gefahren.

Für Polter läuft es bislang überhaupt nicht gut bei Schalke. Der vom VfL Bochum gekommene Angreifer fiel im ersten Pflichtspiel gegen den Bremer SV (5:0) durch viele vergebene Chancen auf, trotzdem durfte er zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Köln (1:3) von Beginn an ran (kicker-Note 5), Simon Terodde ersetzte ihn erst in der Schlussminute. Gegen Gladbach (2:2) und Wolfsburg (0:0) war es dann Polter, der zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, beide Male wurde er für Terodde eingewechselt, einmal nach 66, einmal nach 71 Minuten.

Nach den Eindrücken vom Dienstag erscheint Polters Einsatz am Samstag gegen seinen Ex-Verein Union Berlin (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) fraglich. Auch für Tobias Mohr könnte es unter Umständen nicht reichen. Der Außenbahnspieler verpasste die Nullnummer in Wolfsburg wegen eines Magen-Darm-Infekts, auch am Dienstag fehlte er.

kicker Wochenendrückblick vom 22.8.2022 Bayern München mit Torspektakel zum Startrekord, Werder Bremen dreht verloren geglaubtes Spiel beim BVB, Deutsche 4x100m-Staffel wird Europameister kicker Wochenendrückblick vom 14.8.2022 14.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 07.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.7.2022 24.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Sollte Mohr erneut ausfallen, könnte er, wie schon in Wolfsburg, abermals durch Marius Bülter ersetzt werden. Bülter ist der Schalker Stürmer, der seine Sache bislang am besten gemacht hat. In Köln ließ ihn Trainer Frank Kramer zwar zunächst auf der Bank schmoren, doch Bülter unterstrich seinen Wert für die Mannschaft spätestens, als er als Joker das Anschlusstor der Königsblauen köpfte (kicker-Note 2,5). Herausragend in Erscheinung trat Bülter mit seinem ebenso couragiert wie nervenstark verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit zum 2:2 gegen Gladbach (kicker-Note 2 und „Spieler des Spiels“). Gegen Wolfsburg war Bülter Schalkes auffälligster Offensivspieler (kicker-Note 3,5).

Der Schalker Sturm kennt Union übrigens bestens: Bülter spielte von 2019 bis 2021 beim Klub aus Köpenick und kam für diesen 58-mal in der Bundesliga zum Einsatz, ehe er nach Gelsenkirchen wechselte. Polter lief 2014/15 sowie von Januar 2017 bis 2020 für Union auf, Terodde von 2011 bis 2014.