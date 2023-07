Mit Dänemark-Bezug: Werder präsentiert Heimtrikot 2023/24

Werder Bremen geht optisch grundlegend verändert in die bevorstehende Saison. Das Heimtrikot hat viel mit dem neuen Ausrüster zu tun.

Neuer Ausrüster, neuer Hauptsponsor, neue Optik: Werder Bremens Heimtrikot ist zwar auch 2023/24 vornehmlich grün und weiß, hat aber sonst nur noch wenig mit dem aus der vergangenen Saison zu tun. Am Freitag präsentierten die Hanseaten ihr neues Design, das mit engen Streifen versehen und durch schwarze Elemente deutlich dunkler gestaltet ist als das letzte.

Mit dem Look kommt Werder dem neuen Ausrüster "Hummel" entgegen, der "Umbro" abgelöst hat. Denn: Das dänische Unternehmen feiert 2023 sein 100-jähriges Jubiläum und lehnt die Optik der Trikots deshalb bei mehreren Klubs 2023/24 an die der dänischen Nationalmannschaft an, die diese bei ihrer ersten WM-Teilnahme 1986 in Mexiko trugen.

"Das Trikot löst ein nostalgisches Gefühl aus, das an die eigene Kindheit erinnert", schreibt Werder und betont die "eigene Note" bei den SVW-Jerseys: "Halb grüngestreift, halb weiß ist es ein absoluter Hingucker." Mit dem Baudienstleister "Matthäi" wird außerdem ein neuer Sponsor die Trikotbrust zieren. Auch Klaus Filbry, der Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder, lobt das "sehr gelungene Design", das eine gute Kombination zwischen Klub und Ausrüster herstelle.

In Verden tragen die Werder-Profis das neue Trikot erstmals

"45 Jahre nach der letzten Zusammenarbeit fühlen wir uns geehrt, wieder mit Werder Bremen zusammenzukommen und stolz das neue Heimtrikot zu enthüllen", sagt "Hummel"-CEO Allan Vad Nielsen. "Zur Feier unseres 100-jährigen Bestehens sind wir überwältigt von der Begeisterung des Vereins, sich unserer weltweiten Hommage an das legendäre Trikot Dänemarks bei der Weltmeisterschaft 1986 anzuschließen. Dieses Design fängt die unerschütterliche Leidenschaft des Vereins und seiner Fans ein."

Die Werder-Profis werden erstmals an diesem Sonntag in den neuen Outfits auflaufen, wenn sie ab 15.30 Uhr in Verden zu einem Testspiel gegen die SV Drochtersen/Assel antreten.