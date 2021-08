Mit Bergpanorama: Bayern präsentiert Champions-League-Trikot

Eine Woche vor der Auslosung der Gruppenphase hat der FC Bayern München sein neues Trikot für die Champions League vorgestellt.

"Mir als waschechtem Bayer gefällt dieser Look natürlich besonders gut", sagt Thomas Müller über das neue Champions-League-Trikot, das der FC Bayern München am Dienstag präsentierte. "Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können."

Das neue Trikot ist weiß-blau gehalten und ziert das Bergpanorama in der Münchner Umgebung. Es soll die Heimatverbundenheit signalisieren und außerdem, so teilt es der Rekordmeister mit: "Am Fuß der Berge schöpft der FC Bayern seine Kraft, ehe es steil nach oben gehen soll."

Die Gruppenphase der Champions League wird zwar erst in der kommenden Woche ausgelost, tragen werden die Bayern das Trikot aber schon am Dienstagabend erstmals im Supercup gegen Dortmund (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).