Mislintats Gedankenspiele: Bekommt Matarazzo das Bochum-Spiel noch?

Nach dem 0:1 gegen Union Berlin wirkte Sven Mislintat ziemlich nachdenklich. Sieht sich der Sportdirektor des VfB Stuttgart nun gezwungen, vor dem Spiel gegen den VfL Bochum den Trainer zu tauschen?

Es war ein Bild, das ziemlich tief blicken ließ. Das Spiel war seit gut einer Viertelstunde vorbei, die Tribünen der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena hatten sich beinahe geleert, und die VfB-Spieler, die beim 0:1 gegen Union Berlin nicht zum Einsatz gekommen waren, mussten auf dem Rasen noch ein paar Läufe hinter sich bringen.

Das war die Szenerie, in der Sven Mislintat am Sonntagabend auf dem Feld des Stuttgarter Stadions auf und ab ging. Die Hände in den Hosentaschen vergraben, den Kopf gesenkt, so lief der Sportdirektor hin und her. Es war ein nachdenklicher Mislintat - und ein Moment, in dem sich möglicherweise andeutete, dass auch der 49-Jährige jetzt keinen anderen Ausweg mehr weiß, als einen Trainerwechsel zu vollziehen.

Für Mislintat ist die Punkteausbeute "alarmierend"

Bereits neun Spieltage ist die Bundesliga-Saison inzwischen alt, auf den ersten Sieg wartet der VfB aber nach wie vor noch. Fünf Unentschieden und vier Niederlagen: Das ist die Bilanz, mit der Stuttgart nun dasteht. Zahlen, die Mislintat am Sonntagabend "alarmierend" nannte, als er sich bei DAZN zu den 90 Minuten gegen Union und zum Saisonstart äußerte.

Er könne den Unmut der Fans verstehen, meinte Mislintat und wich dann aus, als er gefragt wurde, wie lange er noch an Trainer Pellegrino Matarazzo festhalten könne, wenn die Siege ausbleiben. Erst benannte Stuttgarts Sportdirektor "eine Diskrepanz" zwischen den Leistungen und der Punkteausbeute, dann lobte er "die Leidenschaft, die wir heute auf den Platz gebracht haben", und sprach dann von Situationen, "bei denen wir durchaus auf 1:0 hätten stellen können".

War Matarazzos 100. Spiel sein letztes?

Blieb auch am Sonntag mit seiner Elf sieglos: Pellegrino Matarazzo. picture alliance

Alledem war zwar nicht zu widersprechen, der VfB hatte ja tatsächlich aufopferungsvoll gekämpft - eine Antwort auf die Frage des Reporters war es aber nicht, was Mislintat sagte. Und als er dann zum Abschluss seiner Ausführungen noch darauf hinwies, "dass fünf Punkte zu wenig sind", war klar: Sein 100. Spiel als VfB-Trainer könnte für Matarazzo sein letztes gewesen sein.

Eigentlich sollte der 44-Jährige auch noch am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum auf der Bank sitzen. Die 90 Minuten gegen Union und das Kellerduell, das nun bevorsteht: Das sollten die beiden Partien sein, die die Verantwortlichen Matarazzo nach kicker-Informationen in dieser Woche eingeräumt haben, um die Wende herbeizuführen. Mislintats Auftritt am Sonntagabend lässt nun aber daran zweifeln, ob es bei diesem Vorhaben bleibt.

Noch in dieser Nacht dürften einige Gespräche geführt werden. Ihr Inhalt: die Zukunft von Pellegrino Matarazzo.

