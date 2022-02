Mislintat bekennt sich klar zum VfB

Abstiegsalarm in Stuttgart. Kein Grund für Sven Mislintat vom eingeschlagenen Weg abzuweichen. Der Sportdirektor bekennt sich klar zum VfB, dem er mit Pellegrino Matarazzo auch in die 2. Liga folgen will. Wenn es nach ihm alleine geht.

Hält dem VfB die Treue: Sven Mislintat. imago images/Eibner