Mintzlaff kämpft um Xavi

Der von Paris St. Germain ausgeliehene Xavi (21) hat klar signalisiert, dass er auch in der kommenden Spielzeit in Leipzig bleiben und als Stammspieler reifen möchte. PSG scheint gesprächsbereit, weshalb die Angelegenheit bei RB vom Aufsichtsrats-Vorsitzenden Oliver Mintzlaff zur Chefsache erklärt wurde. Mintzlaff und PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi kennen und schätzen sich seit Jahren, sitzen beide im Vorstand der Klub-Vereinigung ECA und haben in den vergangenen Jahren etliche Transfers abgewickelt.