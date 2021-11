Ministerpräsidenten wollen 2G-Regel für Profisportler prüfen

Der Druck auf ungeimpfte Profisportler wächst: Nach dem Willen der Politik soll künftig bei hohen Corona-Zahlen auch für die Aktiven auf dem Rasen oder in der Halle die 2G-Regel gelten.

Bei Anwendung der 2G-Regel dürften nur noch Geimpfte und Genesene zum Einsatz kommen. Ungeimpfte Sportler wären dann zum Zuschauen verdammt. Von einer entsprechenden Regelung betroffen wären auch ungeimpfte Profis etwa im Handball, Basketball oder Eishockey. Allerdings ist noch offen, ob eine solche Regelung rechtlich umsetzbar ist.

"In der Vorbesprechung der Länderchefinnen und -chefs waren wir uns sehr schnell einig, dass wenn Zuschauer im Stadion 2G beachten müssen, das nach unserer Auffassung auch für die Profis gelten soll", sagte Nordrhein-Westfalens Landeschef Hendrik Wüst (CDU) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag. "Ob wir das umgesetzt kriegen, müssen wir jetzt prüfen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war noch unsicher, was künftig für Profisportler gelten soll. "Normalerweise ist es so, dass die Arbeitswelt 3G ist und nicht dort 2G verhängt wird", sagte Merkel über den Profisport und ergänzte: "Jetzt kommt es darauf an, ob das die Arbeitswelt ist oder die Freizeitwelt."

Zugangsbeschränkungen an Hospitalisierungsrate gekoppelt

Zuvor hatte die Runde beschlossen, dass bei Sportveranstaltungen künftig nur noch geimpfte oder vom Coronavirus genesene Menschen Zugang erhalten sollen.

Die verschärften Maßnahmen sollen greifen, wenn die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 3 überschreitet. Mit diesem Wert ist die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeint. Aktuell liegen nur die Bundesländer Hamburg, Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein unter dem Wert.

Sollte die Rate den Wert 6 überschreiten, tritt die 2G-Plus-Regelung in Kraft. Dann benötigen Geimpfte und Genesene zusätzlich noch einen negativen Corona-Test. Diese Zugangsregeln sollen jedoch nur für Volljährige gelten.

