Mindestens bis 2025: Yuri Berchiche bleibt Bilbao erhalten

Routinier Yuri Berchiche hat seinen Vertrag bei Athletic Bilbao vorzeitig verlängert. Der 34 Jahre alte Verteidiger, der im Sommer 2018 von PSG zu den Basken gewechselt war, wird nun bis mindestens zum Ende der kommenden Saison in La Liga am Ball sein. Zusätzlich wurd eine Option auf ein weiteres Jahr bei Bilbao in den Kontrakt eingebaut.