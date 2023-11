Millot ist zurück - Guirassy winkt die Bank

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga hoffen die Stuttgarter auf die Rückkehr ihres Torjägers. Gegen Borussia Dortmund könnte es für Serhou Guirassy für einen Platz auf der Bank reichen.

Mit Spannung wurde der heutige Start in die Vorbereitung auf die Partie gegen den direkten Verfolger in der Bundesligatabelle erwartet. Was für einen Eindruck würde Serhou Guirassy nach den leichteren Einheiten auf dem Rasen zum Einstieg in der vergangenen Woche machen? Nach den Eindrücken der ersten Einheit dieser Woche lässt sich sagen: Stuttgart darf auf die Rückkehr seines zuletzt verletzt ausgefallenen Torjägers hoffen.

Der Muskelfaserriss des Nationalspielers aus Guinea, der vor seiner Blessur in acht Partien 14 Treffer für den VfB erzielt hatte und somit ein Garant für die positive Entwicklung der Schwaben war, ist auskuriert. Sichtlich ungehemmt steigerte der 27-Jährige sein bisheriges Programm noch einmal und absolvierte diesmal sogar Sprints.

Seinem Comeback am Samstag gegen die Borussen steht, sofern der Körper nicht wieder rebelliert, nicht mehr viel im Weg. Dennoch ist zu erwarten, dass ihn Trainer Sebastian Hoeneß nicht sofort in die Startelf stellen wird.

Während Guirassy zumindest einen Platz auf der Bank finden dürfte, sind zwei andere wahrscheinlich auf dem Weg in die erste Formation. Enzo Millot, der am vergangenen Sonntag wegen einer Familienangelegenheit das 0:2 beim 1. FC Heidenheim verpasst hat, kehrte heute zurück ins Training. Und auch Josha Vagnoman, der nach langwieriger Fußverletzung und anschließenden muskulären Problemen nunmehr seit rund zwei Wochen wieder voll im Training ist, wäre ein Startkandidat.

Der gebürtige Hamburger könnte auf den rechten Flügel zurückkehren, den zuletzt Anthony Rouault und Pascal Stenzel mit Licht und Schatten bearbeitet haben. Der Franzose machte vor allem bei der 2:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim eine unglückliche Figur. Stenzel plagen muskuläre Probleme im Oberschenkel, die seinen Einsatz in Heidenheim verhindert und auch heute noch kein volles Programm zugelassen haben.

Nübel: "Dann wird es schwierig für Dortmund"

Ungeachtet der neuen personellen Möglichkeiten sind die Stuttgarter optimistisch, nach den beiden jüngsten Niederlagen die Kurve zum Guten zu kriegen. Auch wenn der nächste Gegner der Topklub aus dem Revier ist. "Das wird ein sehr, sehr geiles Spiel", sagt Stuttgarts Nummer 1, Alexander Nübel. "Wenn wir unser Spiel durchziehen, wie wir das zuletzt schon gemacht haben, dann wird es für Dortmund schwierig." Mit Millot, Guirassy und Vagnoman, so die Hoffnung, sogar ein Stückchen schwerer.