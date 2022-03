Michel über Ex-Coach Baumgart: "Er entfacht eine Magie"

Es dürfte laut werden am Freitagabend, wenn der 1. FC Union erstmals seit November wieder in einer ausverkauften Alten Försterei vor 22.012 Zuschauer antritt. Einen, glaubt Union-Angreifer Sven Michel, werde man aber trotz des Lärms deutlich hören: FC-Coach Steffen Baumgart.

Michel weiß genau, was auf ihn und seine Teamkollegen am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Geißböcke zukommt. Der Angreifer, der Ende Januar von Zweitligist SC Paderborn zu Union wechselte, spielte zwischen 2017 und 2021 unter Baumgart in Ostwestfalen. Trotz des ausverkauften Stadions ist Michel überzeugt, dass Baumgart nicht zum Schweigen zu bringen sein wird. "Den wirst du hören. Egal, wie es steht, egal, wie der Spielverlauf ist, er wird immer Vollgas und 110 Prozent und mehr geben", sagte der Union-Profi am Dienstag in einer Medienrunde, in der er über seine Zeit mit Baumgart und das Duell mit Köln sprach.

Sven Michel über ...

… die Frage, vor wem er mehr Angst habe: den Profis des 1. FC Köln oder Baumgarts Lautstärke und Emotionalität?

"Weder noch, ich freue mich auf beides sehr. Das Stadion ist ausverkauft, auch darauf freue ich mich riesig. Steffen wieder zu sehen, ich bin weiter mit ihm in Kontakt, das wird schön. Mit Luca Kilian habe ich auch zusammengespielt. Aber die drei Punkte bleiben hier in Köpenick."

… ein Spiel nicht unter Baumgart, sondern gegen seinen Ex-Trainer:

"Es ist 90 Minuten Vollgasfußball. Er wird ein Feuer entfachen für Köln, egal, wie es steht. Darauf müssen wir uns einstellen. Es wird keine leichte Aufgabe, aber es ist eine machbare."

… das Geheimnis von Baumgart:

"Er holt dich ab, er entfacht eine Magie in einem Verein. Alle stehen dahinter, alle haben Bock, machen mit. Das kann er halt. Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Dann ist klar, dass du Erfolg hast. Wenn die Leute das machen, was du willst, und sie machen es auch gerne, ist das eine sehr gute Kombination. (…) Wenn nicht mitgezogen wird, knallt es auch mal."

… seine Zeit mit Baumgart beim SCP:

"Er hat mich sehr geprägt. Als ich nach Paderborn kam, habe ich meist Linksaußen gespielt. Steffen hat mich wieder zum Stürmer gemacht. Wenn er das nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier sitzen würde. (…) Er hat da was gesehen. Es war wie mit Sebastian Schonlau. Der war Sechser, den hat er auf die Innenverteidiger-Position gezogen. Das hat auch sehr gut geklappt. Er sieht in den Leuten etwas, das andere vielleicht noch nicht so gesehen haben. Das passt oft."

… Baumgarts Spielweise in Paderborn und nun in Köln:

"Sie laufen volles Gewürz an. (…) Er hat es auch teilweise weiterentwickelt, aber man sieht, dass sie anlaufen - koste es, was es wolle. Sie haben aus den vergangenen Spielen viele Punkte (acht Punkte aus fünf Spielen, d. Red.) geholt. Sie sind auf einem guten Wege. Es wird immer was geben, was man verbessern will. Aber wenn er so weitermacht, bauen sie ihm ein Denkmal."

