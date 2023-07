Meuniers möglicherweise folgenschwerer Sprint

Der nächste Testspielsieg, der nächste Verletzte: Thomas Meunier musste beim 3:2-Erfolg von Borussia Dortmund über Manchester United nach nur fünf gespielten Minuten verletzt ausgewechselt werden - das könnte weitreichende Folgen haben.

Von Dortmunds USA-Reise aus Las Vegas berichtet Matthias Dersch

Dieser Sprint könnte für Borussia Dortmund und Thomas Meunier noch weitreichende Folgen haben: Es lief die 67. Minute des Testspiels zwischen dem BVB und Manchester United am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas. Ein langer Ball flog hinter die Dortmunder Kette. Der Ex-Borusse Jadon Sancho startete in die Tiefe, auch Meunier nahm Tempo auf, um vor seinem früheren Teamkollegen am Ball zu sein. Doch nach nur wenigen Metern brach er den Sprint ab und fasste sich an den hinteren Oberschenkel. Sancho hatte freie Bahn - und brach aus Fairnessgründen ab, während Meunier sofort das Zeichen zur Auswechslung gab.

Meunier muss nach nur fünf Minuten vom Platz

Nur fünf Minuten hatte der Belgier zu diesem Zeitpunkt im Allegiant Stadium auf dem Feld gestanden, eine weitere kam nicht mehr hinzu. Ole Pohlmann ersetzte ihn umgehend. Humpelnd verließ Meunier das Feld und wurde dabei von Niklas Süle getröstet. Doch der Frust saß tief. Enttäuscht schlug er mit seinem Trainer Edin Terzic ab, ehe er sich kopfschüttelnd auf die Ersatzbank setzte. Eine finale Diagnose steht aktuell noch aus, doch allein anhand der Reaktion Meuniers auf den Schmerz, ist zu befürchten, dass eine Pause droht - und das zur Unzeit.

Meunier zählt zu jenen Spielern, die den BVB in dieser Transferperiode verlassen dürfen, wenn sie einen Abnehmer finden. Der Rechtsverteidiger spielt in den sportlichen Planungen der Borussia nur noch eine untergeordnete Rolle. Der Belgier, der einen üppigen Vertrag in Dortmund besitzt, ist deshalb auch grundsätzlich nicht abgeneigt, den Klub zu verlassen.

Doch wer lange pausieren muss, der kann sich nicht empfehlen. Die Uhr tickt: Am 1. September um 18 Uhr schließt das Transferfenster.