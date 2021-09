Meunier und Reyna wieder in Dortmund - Auch Witsel kehrt vorzeitig zurück

Gleich vier angeschlagene Spieler kehren bei Borussia Dortmund vorzeitig von ihren Länderspieleinsätzen zurück. Welche Auswirkungen das für das kommende Spiel hat, ist noch unklar.

Giovanni Reyna und Thomas Meunier sind bereits wieder in Dortmund, auch Marco Reus wird nicht mit der Nationalmannschaft nach Island fliegen und vorzeitig zurückreisen. Angesichts der Umstände, unter denen die drei Stammspieler ihre Reisen mit den Auswahlteams frühzeitig abbrechen mussten, hätten sich die Verantwortlichen beim BVB wohl lieber eine spätere Rückkehr gewünscht.

Der 18-jährige Reyna erlitt bei der US-Nationalmannschaft nach Angaben des Verbands eine Oberschenkel-Zerrung. Eine Verletzung, die Fragen aufwirft, nachdem Reyna bereits Ende August nach dem Spiel in Freiburg (1:2) mit muskulären Problemen im Oberschenkel gefehlt hatte. Die aktuelle Problematik soll allerdings eher im Sehnenbereich liegen. Genauere Untersuchungen sollen nun Aufschluss geben, wie lange der Youngster fehlt.

Meunier brach seinen Trip mit der belgischen Auswahl ab, nachdem er weder in den beiden bisherigen Spielen im Kader stand, noch zuletzt mit der Mannschaft trainieren konnte. Der Rechtsverteidiger, der nach langem EM-Urlaub und einer COVID-19-Infektion erst am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim (3:2) sein Saisondebüt gefeiert hatte, laboriert an muskulären Problemen. Hier sollen nun ebenfalls weitere Untersuchungen mehr Erkenntnisse bringen. Wie der belgische Verband am Dienstag bekanntgab, reist auch Axel Witsel früher ab. Ein Grund wurde noch nicht genannt.

Dass es eine realistische Chance für Marco Reus gibt, am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufzulaufen, hatte bereits Hansi Flick bestätigt, der BVB-Kapitän leide an "leichten Knieprobleme". Der Hinweis des Bundestrainers, dass die Regenerationszeit nach dem Spiel gegen Armenien "einfach zu kurz" war und "ein Tag länger gutgetan" hätte, dürfte dem BVB Hoffnung machen.