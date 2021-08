Meunier und Brandt kehren zu Wochenbeginn aus der Isolation zurück

BVB-Trainer Marco Rose muss auch im Supercup gegen den FC Bayern München am Dienstag auf fünf Stammkräfte verzichten. Besserung ist jedoch in Sicht.

Noch beschwingt vom deutlichen 5:2-Erfolg über Frankfurt hat Borussia Dortmund am Sonntag die Vorbereitung auf den Supercup gegen den FC Bayern aufgenommen. Auf Rückkehrer darf BVB-Trainer Marco Rose bis dahin nicht hoffen. Gerade in der Defensive bleibt die Personaldecke dünn.

Am Dortmunder Siegeswillen ändert das jedoch nichts. "Es geht um den ersten Titel der Saison", sagte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl am Sonntag dem kicker, "den wollen wir natürlich gewinnen." Das Spiel gegen den FC Bayern sei ein "Prestigeduell", sagte Sportdirektor Michael Zorc, "gerade, wenn es vor den eigenen Fans stattfindet". Knapp 25.000 Fans sind am Dienstagabend zugelassen.

Zumindest auf dem Platz nicht dabei sein wird dann Emre Can. Der Defensivallrounder war zwar in der vergangenen Woche nach überstandenen Wadenproblemen wieder ins Training eingestiegen, musste aber aufgrund von muskulären Beschwerden abermals kürzertreten. Auch Raphael Guerreiro (ebenfalls Wadenprobleme) ist für den Supercup noch kein Thema. Gleiches gilt für Mats Hummels, der zwar die Intensität im Training steigern konnte, aber bislang noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Wenn alles optimal läuft, könnte der Routinier am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Freiburg in den Dortmunder Kader zurückkehren. Realistischer ist eine Rückkehr im nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim.

Jule war in einer Topverfassung, bevor er in die Isolation musste. Rose über Brandt

Am Montag darf zudem Thomas Meunier die corona-bedingte Isolation verlassen, einen Tag später Julian Brandt. Beide Profis mussten allerdings zwei Wochen lang mit dem Mannschaftstraining aussetzen und werden daher zunächst aufgebaut werden müssen. Da Brandt zuvor die gesamte Vorbereitung mitgemacht hat und in guter Form war, könnte aber zumindest er gegen Freiburg wieder dabei sein.

"Jule", sagte Rose am Samstag, "war in einer Topverfassung, bevor er in die Isolation musste. Ich freue mich, dass er bald wieder da ist und dann den Konkurrenzkampf antreibt." Auf Brandts Position spielte zuletzt Jude Bellingham - trotz einer sehr kurzen Vorbereitung - und machte seine Sache dort gut. Rose betonte am Samstag jedoch, dass man bei dem erst 18-Jährigen aufpassen müsse, die Belastung korrekt zu steuern. Deshalb habe er ihn sowohl in Wiesbaden als auch gegen Frankfurt in der zweiten Hälfte ausgewechselt.