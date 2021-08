Meunier positiv auf Coronavirus getestet

Thomas Meunier ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab Borussia Dortmund am Dienstag bekannt.

Wie der BVB bekanntgab, seien die Tests des belgischen Nationalspielers vor und nach dem Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz negativ ausgefallen. "Nach den freien Tagen fiel der Test vor dem Einstieg in die Trainingswoche nun positiv aus", heißt es in der Mitteilung der Borussen. Der 29-Jährige habe sich nun in Isolation begeben.

Die Personalsituation in der Defensive bleibt beim BVB, für den am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Erstrunden-Match im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden das erste Pflichtspiel der Saison ansteht, angespannt. Meuniers Einsatz war allerdings ohnehin fraglich, da er am Samstag zum ersten Mal am Training teilgenommen hatte. Seinen Platz dürfte Felix Passlack einnehmen, der schon in den Testspielen als Rechtsverteidiger aufgelaufen war.

Im Abwehrzentrum und auf der linken Defensivseite stehen neben den Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou und Soumaily Coulibaly auch Mats Hummels und sehr wahrscheinlich Raphael Guerreiro (Wade) nicht zur Verfügung. Während Nico Schulz den Platz des Portugiesen einnehmen dürfte, ruhen die Hoffnungen im Zentrum auf den EM-Rückkehrern Emre Can, der nach Wadenproblemen am Dienstag ins Training einsteigen könnte, und Manuel Akanji.

Lob für Maloney und Papadopoulos

Als Alternative verbleiben die U-23-Akteure Lennard Maloney und Antonios Papadopoulos, die in der Vorbereitung einen ordentlichen Eindruck hinterließen und sich sogar ein Sonderlob von Kapitän Marco Reus verdienten: "Das sind super Jungs. Die Art und Weise, wie sie bei uns auftreten, trainieren und sich einbringen, ist stark. Wir sind froh, dass wir sie dabei haben. Möglicherweise sehen wir den einen oder anderen in Wiesbaden."