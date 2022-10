Messi fehlt PSG im Spitzenspiel gegen Benfica

Paris St. Germain muss im Spitzenspiel der Champions-League-Gruppe H auf Lionel Messi (35) verzichten.

Zwar hatte in den vergangenen Tagen im Lager der Pariser Optimismus geherrscht, was die Personalie Messi betrifft. Nun berichten mehrere französische Medien aber übereinstimmend, dass der Argentinier wegen anhaltender Wadenprobleme für das Spitzenspiel der Champions-League-Gruppe H am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung stehen wird.

Eine Untersuchung am Montagmorgen habe nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, Messi verspüre noch immer Schmerzen in der Wade. Bereits beim 0:0 in Reims am vergangenen Freitag hatte er gefehlt - was sich in der PSG-Offensive deutlich bemerkbar machte. Nach Startschwierigkeiten in seiner ersten Saison ist Messi mittlerweile bestens integriert im Starensemble, verzeichnete bereits 17 Scorerpunkte in 13 Pflichtspielen. Auch beim 1:1 im Hinspiel in Lissabon vergangene Woche hatte Messi das Tor für die Franzosen erzielt.

PSG und Benfica führen die Gruppe H mit jeweils sieben Punkten an, Juventus Turin liegt mit drei Punkten derzeit nur auf Rang drei. Der Sieger der Partie am Dienstag dürfte demnach beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale haben. Am kommenden Wochenende steht für PSG das Spitzenspiel in der Ligue 1 gegen Verfolger Olympique Marseille an. Ob Messi bis dahin wieder fit ist, steht noch nicht fest.