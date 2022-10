Doppel-Dämpfer: Paris lässt Federn und verliert Sergio Ramos

Nach dem enttäuschenden 1:1 in Lissabon setzte es für Paris Saint-Germain in der Liga den nächsten Dämpfer. Gegen Kellerkind Reims reichte es nur zu einer Nullnummer, obendrein flog auch noch Sergio Ramos vom Platz.

PSG-Trainer Christophe Galtier verordnete nach dem 1:1 gegen Benfica Lissabon so einigen seiner Spieler eine Schonpause. Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Neymar und Messi glänzten mit Abwesenheit in der Startelf, in der Mukiele, Fabian, Juan Bernat, Sarabia und Soler neu waren.

Mbappé gab damit vorne den Alleinunterhalter - und tat sich in dieser Rolle sichtlich schwer gegen ein Reims, das tief stand, gut verschob, griffig in den Zweikämpfen war und so Schaden vom eigenen Kasten fernhielt.

Dennoch war es im Grunde ein Spiel auf ein Tor, das von Stade-Schlussmann Diouf, der lange Zeit beschäftigungslos blieb und erst nach 33 Minuten so richtig gefordert wurde. Da parierte er stark gegen Mbappé, der aus spitzem Winkel abgezogen hatte. Es sollte die einzige nennenswerte Chance in Hälfte eins bleiben. PSG konnte mit dem eigenen Auftritt nicht zufrieden sein, zu pomadig, zu uninspiriert und zu passiv präsentierte sich der Favorit.

Sergio Ramos sammelt fleißig Platzverweise

Dann übertrieb es Sergio Ramos auch noch mit seinem Protest gegen eine Gelbe Karte und wurde von Schiedsrichter Pierre Gaillouste umgehend mit Rot des Feldes verwiesen (41.). Für den Spanier war es der 21. Platzverweis in La Liga oder Ligue 1 - sieben mehr als irgendein anderer Abwehrspieler aus den Top-5-Ligen im 21. Jahrhundert gesehen hat.

Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht wirklich besser, vielmehr waren die Pariser ihrerseits ob der Unterzahl mehr auf Sicherheit bedacht. Das führte zu einem ereignisarmen Spiel, das nur gelegentliche Abschlüsse zu bieten hatte: Zeneli prüfte Donnarumma (52.), während auf der anderen Seite der eingewechselte Neymar knapp links vorbeischob (67.).

In der Schlussphase bekam Reims zwar noch leichte Kraftprobleme und PSG dadurch wieder ein wenig Oberwasser - am 0:0 war aber dennoch nicht zu rütteln.

Die Pariser Millionentruppe vergeigte damit die Generalprobe für das Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Benfica. Am kommenden Sonntag (20.45 Uhr) steht dann in der Liga der Leckerbissen gegen Verfolger Olympique Marseille auf dem Programm.