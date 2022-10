"Mensch Tim, alles kein Problem": Borowski und ein nächtliches Gespräch mit Hoeneß

Fast zwei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, dass er mit Bremen das Double gewonnen hat - jetzt erinnert sich Tim Borowski an den größten Erfolg in Werders Vereinsgeschichte und ein nächtliches Gespräch mit Uli Hoeneß.

War Teil des Bremer Kaders, als Werder den größten Erfolg seiner Historie feierte: Tim Borowski. Getty Images