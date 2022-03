Meisterkampf? Rose: "In den Fragen ist viel Konjunktiv"

Nach den vielen Ausfällen gegen Bielefeld ist die Personalsituation von Borussia Dortmund zumindest punktuell besser. An ein mögliches Titelrennen will Trainer Marco Rose aber noch nicht denken.

Will im Nachholspiel gegen Mainz an die Bayern heranrücken: BVB-Coach Marco Rose. IMAGO/RHR-Foto

Sieben Punkte Rückstand hat Borussia Dortmund derzeit auf den Tabellenführer der Bundesliga, der wenig überraschend Bayern München heißt. Ganz kühne Rechenspiele allerdings ergeben, dass der BVB diesen Abstand mit einem Nachholspiel und im direkten Duell aus eigener Kraft auf nur einen Zähler verkürzen könnte - und dann müsste doch angesichts des derzeit nicht ganz konstanten Rekordmeisters alles noch offen sein, oder?

"In den Fragen ist viel Konjunktiv", stellt Marco Rose korrekt fest. Natürlich weiß der BVB-Trainer um die Hoffnung Fußball-Deutschlands, endlich mal wieder einen bis zum Ende spannenden Titelkampf zu erleben, das sei aber für alle anderen ein spannendes Thema. Er hofft einfach auf einen guten Auftritt seines Teams: "Dann haben wir die Chance auf ein positives Ergebnis und dann stehen drei Punkte mehr auf dem Konto. Ich fände wichtig, dass wir als Mannschaft die Chance wahrnehmen, den Abstand nach hinten zu vergrößern und nach oben zu verkürzen."

Trotzt Unwägbarkeiten "gibt es eine Spielanlage, auf die wir uns vorbereiten können"

Denn bevor allzu optimistische Träumereien richtig Fahrt aufnehmen können, müssen die Schwarz-Gelben erst ihre Partie am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Roses alter Liebe Mainz 05 gewinnen. Und das wird bei allen coronabedingten Personalsorgen und angesichts von zweieinhalb Wochen erzwungener Spielpause der Rheinhessen nicht einfach. Der Ex-Profi lobt deren Grundtugenden wie "die gute Organisation, das intensive Pressing und das hervorragende Umschalten". Dass noch offen ist, wer beim Gegner nach den vielen Covid-Fällen überhaupt einsatzbereit ist, sei keine ganz große Veränderung. "Trotzdem gibt es eine Spielanlage, auf die wir uns vorbereiten können", sagt Rose.

Dass ein Freitesten nach Quarantäne nicht gleichbedeutend mit einem Einsatz am Mittwoch ist, zeigt bei Dortmund die Personalie Mats Hummels. Der Weltmeister ist seit Montag wieder beim Team, nun geht es darum, zu sehen, ob er auch spielen kann. "So verantwortungsvoll wie möglich" wird das entschieden, erklärt Rose. Hummels' Lungen und Herzfunktion wurden medizinisch überprüft, darüber hinaus geht es um dessen persönliches Empfinden und die Eindrücke aus dem Trainerteam: "Wir kommunizieren mit Arzt und Spieler und treffen dann eine gemeinsame Entscheidung. Das ist für alle nicht einfach."

Kapitän Reus weiterhin krank

Sicher nicht zur Verfügung steht Marco Reus, der "nach wie vor krank zu Hause ist", so Rose. Raphael Guerreiro konnte sich noch nicht freitesten. Bei Manuel Akanji sehe es gut aus, der Schweizer könnte "vielleicht in Richtung Wochenende" eine Option werden. Etwas länger dauert es noch bei Dan-Axel Zagadou: "Daxo entwickelt sich in die richtige Richtung, braucht aber noch etwas Zeit."

Nach ihren Kurz-Einsätzen gegen Bielefeld könnten Erling Haaland und Giovanni Reyna dagegen länger auf dem Feld stehen: "Sie haben die 30 Minuten gut verkraftet, Training und Spiel sind zwei Paar Schuhe. Aber es hat beiden gutgetan, wir wollen ihnen nach und nach mehr Spielzeit geben."