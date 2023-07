"Mein Blut ist blau und gelb": Publikumsliebling Fejzic beendet Karriere

Nach insgesamt zehn Jahren und 250 Einsätzen im Trikot von Eintracht Braunschweig beendet Jasmin Fejzic seine Karriere. Der Keeper bleibt den Löwen zukünftig als Torwarttrainer und Vereinsbotschafter erhalten.

Hängt seine Handschuhe an den Nagel, bleibt Eintracht Braunschweig aber in anderer Rolle erhalten: Jasmin Fejzic. IMAGO/Eibner

Eintracht Braunschweigs Jasmin Fejzic beendet nach 18 Jahren seine aktive Karriere. Das gab der Torhüter am Mittwoch in einem Video auf der Vereinswebsite selbst bekannt. Der Klub würdigte den 37-Jährigen zum Abschied als "Eintracht-Legende".

Fejzic, geboren im ehemaligen jugoslawischen, heute bosnischen Zivinice, wurde in der Jugend der Stuttgarter Kickers ausgebildet und wechselte 2005 zur SpVgg Greuther Fürth. Nach einigen Verletzungen wurde er 2007 für zwei Jahre zur Braunschweiger Eintracht verliehen, wo er in seinem zweiten Jahr endgültig zum Stammtorwart unter Trainer Torsten Lieberknecht avancierte.

Nach seiner Rückkehr nach Fürth, für das er zwischen 2009 und 2012 zwischen den Pfosten stand sowie einem dreijährigen Intermezzo beim VfR Aalen, kehrte der Keeper 2015 zurück zu den Löwen. Nach dem Abstieg in die 3. Liga 2018 suchte sich Fejzic nochmals eine neue Herausforderung, kehrte aber nach nur einem halben Jahr beim 1. FC Magdeburg wieder an die Oker zurück. Insgesamt bringt es der 37-Jährige in seiner Karriere auf 410 Profispiele zwischen 2. Bundesliga und Oberliga.

"Identifikationsfigur und Publikumsliebling"

Bei den Löwen aus Braunschweig, für die der WM-Teilnehmer von 2014 in zusammengenommen zehn Jahren insgesamt 188-mal in der Zweiten und 112-mal in der Dritten Liga zwischen den Pfosten stand, war Fejzic ein Publikumsliebling. Mit der Eintracht stieg er 2020 und 2022 in die 2. Liga auf und verpasste 2017 den Aufstieg in die Bundesliga erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg, musste allerdings 2018 und 2021 auch den umgekehrten Weg in Liga drei gehen. Lange Zeit führte er das Team zudem als Kapitän auf das Feld.

"Mit Jasmin beendet ein echter Löwe seine Karriere, der in den vergangenen acht Jahren ein fester Bestandteil der Eintracht war. Er ist Identifikationsfigur und Publikumsliebling und ein Vorbild an Empathie, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Absoluter Wille, Mentalität und Kampfgeist sind Attribute, die ihn auf und neben dem Platz ausgezeichnet und zu einem echten Löwen gemacht haben. Wir sind für seinen jahrelangen Einsatz in Blau-Gelb extrem dankbar, er hat für den mannschaftlichen Erfolg stets alles gegeben", würdigt Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei der Eintracht, seinen scheidenden Keeper.

Fejzic selbst äußerte sich wehmütig: "Es fällt mir nicht leicht, aber jetzt ist der Moment gekommen, meine Karriere nach fast 20 Jahren zu beenden. Es war ein langer und oft steiniger Weg, den ich gegangen bin. Ich bin diesen aber gerne gegangen, vor allem bei meiner Eintracht. Ich wusste immer, was mir dieser Verein gegeben hat. Mein Blut ist blau und gelb und nichts anderes, darauf bin ich sowas von stolz." An die Fans gerichtet fügte er noch hinzu: "Danke für alles!"

Zukünftig Trainer und Vereinsbotschafter

Fejzic bleibt den Braunschweigern aber verbunden, wenn auch in anderer Rolle: Zum einen übernimmt er das Amt des Torwarttrainers der U 16 und U 23 des Vereins und wird parallel dazu seine Torwarttrainer-Lizenz erwerben. Zum anderen fungiert der 37-Jährige zukünftig als Botschafter der Eintracht sowie als Pate von "Eintracht4Kids" und der blau-gelben Fußballschule, einem Angebot des Vereins zur Förderung der Jugend.

"Es war unser aller Wunsch, Jasi auch nach seiner aktiven Karriere an die Eintracht zu binden. Im NLZ kann er seine ersten Schritte als Torwarttrainer machen und unsere Nachwuchsspieler können von seiner enormen Erfahrung profitieren", sagt Vollmann dazu.

Auch Fejzic freut sich auf seine neue Rolle bei den Löwen: "Es war immer mein Wunsch, meine Karriere in Braunschweig zu beenden und auch danach weiter für die Eintracht tätig zu sein. Wir haben in den vergangenen Wochen einen für mich spannenden und abwechslungsreichen Bereich geschaffen, auf den ich richtig Lust habe. Ich freue mich sehr, ab dieser Woche mit unseren Nachwuchskeepern bereits auf dem Trainingsplatz zu stehen und mit Beginn der Sommerferien auch bei unseren Feriencamps dabei zu sein."