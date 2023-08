Meilenstein für Gulacsi

Erstmals seit seinem Kreuzbandriss mischt Peter Gulacsi am Dienstag bei RB Leipzig wieder im Mannschaftstraining mit. Gute Nachrichten gibt es auch von einem Duo.

Vor rund zehn Monaten riss sich Torhüter Peter Gulacsi im Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow (3:1) ein Kreuzband, nun rückt sein Comeback immer näher. Am Dienstag wird die Nummer eins von RB Leipzig erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Bis er auch wieder zwischen den Pfosten stehen kann, wird es zwar noch eine Weile dauern, dennoch ist dieser Schritt ein Meilenstein für den 33 Jahre alten ungarischen Nationalspieler, der in dieser Saison hinter dem neuen Spielführer Willi Orban "nur" noch Vize-Kapitän sein wird.

Auch Sommer-Neuzugang Christoph Baumgartner wird in der öffentlichen Einheit dabei sein. Der Mittelfeldspieler, von der TSG Hoffenheim losgeeist, verpasste wegen Beschwerden im Oberschenkel wichtige Teile der Vorbereitung, darf nun aber hoffen, beim Bundesliga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Bayer 04 Leverkusen im Spieltagskader von Trainer Marco Rose zu stehen. Wie Gulacsi soll Baumgartner am Dienstag aber nicht alle Übungsformen mitmachen, sondern nach und nach weiter herangeführt werden.

Kampl schon gegen Leverkusen wieder im Kader?

Neben Baumgartner strebt auch Kevin Kampl einen Kaderplatz in Leverkusen an. Der 32-jährige Routinier hatte den DFL-Supercup beim FC Bayern (3:0) am Samstag kurzfristig verpasst, nachdem beim Warmmachen Oberschenkelprobleme aufgetreten waren. Eine strukturelle Verletzung oder ein Muskelfaserriss wurden bei einer eingehenden Untersuchung ausgeschlossen, und so absolviert Kampl am Dienstag wie geplant eine individuelle Einheit. Am Mittwoch soll er wieder ins Mannschaftstraining integriert werden.

Noch länger keine Option für Rose sind der neue Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu, der sich einen Innenbandriss zugezogen hat, sowie Mittelfeldspieler Amadou Haidara, den seit dem Testspiel gegen UD Las Palmas eine Muskelverletzung in der linken Wade plagt. Beide werden noch mehrere Wochen ausfallen.