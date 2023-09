Mehrere Zwischenfälle rund um die Spiele in Bremen und auf St. Pauli

Nach dem Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln ist es am Samstagabend am Bremer Hauptbahnhof zu Ausschreitungen gekommen. Krawalle gab es auch beim Zweitligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04.

In Bremen war die Polizei mehrfach gefordert. IMAGO/Kirchner-Media

Rund um die Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln ist es am Samstagabend zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Nach Angaben der Bremer Polizei gab es nach dem 2:1-Sieg der Bremer in der Bundesliga am Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung zwischen Kölner Anhängern und der Polizei. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Es gab nach Polizeiangaben mehrere leichtverletzte Personen.

Außerdem gab die Polizei bekannt, dass bei einer Schlägerei zwischen zwei Fußball-Anhängern eine unbeteiligte Frau stürzte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Zudem wurde ein Polizist in einer anderen Situation mit einer Flasche beworfen, blieb aber unverletzt. Die Polizei Bremen erhielt am Samstag Unterstützung durch Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Hamburg sowie der Bundespolizei.

Verletzte Ordner im Millerntor-Stadion

Zwischenfälle gab es auch rund um das Zweitligaspiel zwischen St. Pauli und Schalke 04 (3:1). Nach Angaben des FC St. Pauli wurden mindestens fünf Sicherheitsleute verletzt. Schalker Problemfans hatten versucht, in den Fanblock der Kiezkicker zu gelangen, es kam zu Schlägereien.

Auch außerhalb des Stadions setzten sich die Auseinandersetzungen fort, Polizisten wurden mit Flaschen beworfen. Über die Anzahl der Festnahmen gab es zunächst keine Angaben.