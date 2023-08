Meffert verlängert - Ein Duo fehlt noch

Samstag tritt der HSV beim potenziellen Aufstiegskonkurrenten Hannover zu einer wegweisenden Partie an, die Woche der Weichenstellungen ist schon jetzt erfolgreich: Nach Kapitän Sebastian Schonlau verlängerte am Freitag auch Jonas Meffert vorzeitig.

Der Mittelfeldstratege war 2021 für festgeschriebene 500 000 Euro von Holstein Kiel nach Hamburg gekommen und auf der Sechserposition ziemlich genau das Element, was den Hanseaten in den Jahren zuvor gefehlt hatte. Wie bei Schonlau war der Kontrakt des 28-Jährigen noch bis zum kommenden Sommer gültig. Nun haben beide Seiten das Arbeitspapier wenig überraschend vorzeitig bis 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit ausgedehnt - beidseitige Absichtserklärungen hatte es bereits seit Wochen gegeben. "Der Verein, die Fans, die Stadt, der Trainer und die Mitspieler - das alles hat mich dazu bewegt, meinen Vertrag zu verlängern", sagt der unumstrittene Mittelfeldchef, "ich bin stolz und glücklich darüber."

"Meffo" gibt unserem Spiel die Balance. Daniel Heuer Fernandes

Im System von Tim Walter ist der gebürtige Kölner so etwas wie Mr. Unersetztlich. "Meffo", schwärmt Torwart Daniel Heuer Fernandes, "gibt unserem Spiel die Balance." Sportdirektor Claus Costa nannte ihn anlässlich der Verlängerung "unseren Ankerspieler. Mit seiner Präsenz sorgt er dafür, dass Spieler neben ihm besser sind. Das ist ein Faktor, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick immer sofort wahrnimmt, der aber vor allem dann auffällt, wenn er fehlt." Sportvorstand Jonas Boldt ist ebenfalls froh über das nächste wichtige Signal bei der Zukunftsplanung: "Meffo ist ein elementarer Bestandteil unseres Spiels, der durch seine Ruhe am Ball einen großen Einfluss auf die Dynamik eines Spiels nehmen kann. Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns der nächste wichtige Leistungsträger über die laufende Spielzeit hinaus erhalten bleibt."

Für Boldt und seinen Sportdirektor stehen damit kurzfristig jetzt nur noch drei Aufgaben an: Mit Hochdruck arbeiten beide an der Verpflichtung eines Back-ups für Meffert und aus dem Quartett mit auslaufenden Verträgen ist nun nur noch ein Duo übrig: Heuer Fernandes und Publikumsliebling Bakery Jatta. Beide sollen zwingend gehalten werden, zumindest im Fall Jatta scheint eine stattliche Gehaltsaufbesserung nötig: Der Gambier hatte 2018 langfristig in Hamburg verlängert und gehört vergleichsweise bislang zu den Geringverdienern.