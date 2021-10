Meffert: "Ein richtig, richtig geiler Sieg"

Beim Hamburger SV herrscht nach dem späten 2:1-Erfolg beim SC Paderborn eitel Sonnenschein. Mit dem Dreier bleiben die Rothosen im Vorderfeld dabei.

In Feierlaune: Der HSV jubelt vor den eigenen Fans über den Sieg in Paderborn. picture alliance/dpa

Nach der entscheidenden Szene in der vierten Minute der Nachspielzeit brach beim HSV direkt nach dem Abpfiff der Jubel los. Für Mannschaft, Staff und Trainer Tim Walter gab es kein Halten mehr. Letzterer hatte den Sieg beim 2:1 in Paderborn eingewechselt - und zwar gleich in dreifacher Hinsicht. Nicht nur Torschütze Tommy Doyle, der erst in der Schlussminute für Sonny Kittel gekommen war, sondern auch die beiden Vorbereiter Manuel Wintzheimer und David Kinsombi hatte der Coach im Laufe der Partie als Joker gebracht.

Walter: "Ein ganz besonderer Spirit"

"Ich bin sehr stolz auf die Performance meiner Mannschaft", wird Walter auf der vereinseigenen Website zitiert. Gegen einen starken Gegner habe man ein tolles Spiel abgeliefert und "bis zum Ende, bis zur letzten Minute an uns geglaubt und alles gegeben", freute sich der 45-Jährige, der bei seinem Team einen "ganz besonderen Spirit" ausgemacht hat.

Voller Glück war natürlich auch Matchwinner Doyle: "Dass ich wie schon in Aue in den letzten Minuten entscheidend einwirken konnte, freut mich persönlich natürlich extrem", sagte der Engländer. "Wenn du die Chance bekommst, dann musst du da sein", meinte der 20-Jährige ganz cool, der auch beim Abschluss ruhig geblieben war und die Vorarbeit seiner Teamkameraden veredelt hatte.

Meffert war's schon vorher klar

Für Mittelfeldabräumer Jonas Meffert bestand kein Zweifel, dass die Leihgabe von Manchester City treffen würde: "Als Tommy den Ball von Kinso aufgelegt bekam, bin ich schon direkt jubelnd in Richtung Kurve abgedreht, weil klar war, dass er den jetzt reinmacht." Wenig später war Schluss und die ganze HSV-Crew versank im kollektiven Jubel. Dazu passt am besten Mefferts Statement: "Das war einfach so geil heute Abend, ein richtig, richtig geiler Sieg."

Mit dem Dreier hat der Hamburger SV mit Paderborn gleichgezogen, ist zunächst auf Platz fünf vorgerückt und verbleibt mit 18 Punkten auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel.