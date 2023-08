Medizinischer Zwischenfall in Leverkusen: Fan stürzt vom Zaun

Beim Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig ist ein Zuschauer aus dem Heim-Block in den Innenbereich gestürzt. Der Verein gab inzwischen zumindest leichte Entwarnung.

Plötzlich wurde es still in der BayArena. Obwohl die knapp 30.000 Zuschauer ein temporeiches Bundesligaspiel auf hohem Niveau sahen, in dem gerade das vierte Tor gefallen war, stellten beide Fankurven den Support für ihre jeweilige Mannschaft ein. Der Grund wurde kurz darauf klar: Beim Jubel über das zwischenzeitliche 3:1 von Florian Wirtz war ein Leverkusener Anhänger vom Zaun der Nordkurve in den Innenbereich gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Während das Spiel auf dem Platz weiterlief, spannten die Leverkusener Fans als Sichtschutz ein Banner um den Verletzten, der von den medizinischen Kräften versorgt wurde. Schließlich wurde der Mann unter dem Applaus aller Zuschauer mit einer Trage auf Rollen aus dem Stadion gebracht. In der Schlussphase der Partie teilte Bayer 04 via Twitter mit, dass der Anhänger eine Platzwunde erlitten habe und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Schlimmere Befürchtungen ob der teils gespenstischen Stille bewahrheiteten sich also nicht.

Erst nach der Verbreitung dieser Nachricht nahmen die beiden Fan-Lager nach knapp einer halben Stunde in den Schlussminuten wieder den Support auf. Bayer 04 bedankte sich "bei allen Fans - auch von RB Leipzig - für die respektvolle Reaktion". Die Anhänger der Sachsen hatten zwar den Anschlusstreffer durch Lois Openda in der Phase der Stille bejubelt, sich ansonsten aber den Heimfans angeschlossen.

Xhaka: "Habe das gar nicht mitbekommen"

Bei den Akteuren auf dem Rasen war die Nachricht offenbar nicht angekommen. "Ich habe das gar nicht mitbekommen", sagte Leverkusens Neuzugang Granit Xhaka bei "Sky", "nur, dass es ruhiger geworden ist." Auch Leipzigs Benjamin Henrichs sagte am TV-Mikrofon, dass es keine Infos für die Spieler auf dem Platz gegeben habe.

Leipzigs Trainer Marco Rose wünschte dem Fan in der Pressekonferenz nach Abpfiff "alles Gute" und brachte die Gemütslage des Nachmittags auf den Punkt: "Daran sieht man, dass es sehr viel wichtigere Dinge gibt als an den Pfosten zu schießen und Punkte zu verlieren."