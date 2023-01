Mbamba beeindruckt durch Präsenz

Am Samstag verpflichtete Bayer 04 Noah Mbamba vom Club Brügge. Am Montag absolvierte das Defensivtalent an seinem ersten Arbeitstag gleich einen Einsatz. Im internen Testspiel gegen die eigene U 19 fiel der 18-Jährige allein schon durch seine Physis auf.

Leverkusens Neuzugang Noah Mbamba war gleich an seinem ersten Arbeitstag im internen Testspiel gegen die U 19 im Einsatz. IMAGO/Belga