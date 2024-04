Maza: Interesse aus Stuttgart und dem Ausland

Es war eine Standpauke in aller Öffentlichkeit. Dass Hertha-Coach Pal Dardai den Tadel für Youngster Ibrahim Maza, der nach dem Geschmack des Trainers zu wenig nach hinten mitgearbeitet hatte, nach der ersten Halbzeit gegen Hannover (1:1) noch auf dem Rasen anbrachte statt in der Kabine, gefiel im Klub nicht allen. Maza, der vor einem Jahr in Berlin bis 2026 verlängert hatte, soll in der kommenden Saison ein Fixpunkt bei Hertha werden. Zuletzt gab es im Klub sogar den Plan für Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2026 hinaus. Dardais öffentliche Wut-Attacke dürfte im Maza-Lager die Bereitschaft dafür deutlich reduziert haben. Nach kicker-Informationen werben aktuell neben Bundesligist VfB Stuttgart auch Klubs aus England und Italien um den deutschen U-19-Nationalspieler.