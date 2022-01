"Maximal vorbildlich gehandelt": Didavi wieder im Training

Beim 0:0 in Fürth verzichteten die Stuttgarter vorsichtshalber auf Daniel Didavi, der Kontakt zu einer infizierten Person gemeldet hatte. Nun ist der Mittelfeldspieler wieder ins Training eingestiegen.

Der erfahrene Profi hatte den Kontakt rechtzeitig selbst angezeigt. Obwohl mehrere Tests jeweils negative Ergebnisse ergaben, wollte man trotzdem kein Risiko eingehen und verzichtete vorsichtshalber auf die Dienste des 31-Jährigen in Franken. "Er hätte mit nach Fürth reisen können. Aber wir wollten nicht im Hotel sitzen und möglicherweise einen positiven Test haben", erklärt Sven Mislintat, der das Verhalten Didavis lobend hervorhebt. Wie die Erfahrung zeigt, kann einem negativen Befund dennoch ein positiver Test folgen, was die Reisegruppe urplötzlich in Nöte gestürzt hätte. "Dida hat maximal vorbildlich gehandelt und Bescheid gesagt", so der Sportdirektor.

Nachdem neben allen zuvor schon genommenen Tests auch der heutige negativ ausfiel, durfte der Offensivmann in die Vorbereitung auf die Partie gegen RB Leipzig einsteigen. Wie auch Konstantinos Mavropanos, Mateo Klimowicz, Silas und Naouirou Ahamada, die nach ihren Corona-Befunden die häusliche Isolation ebenfalls verlassen durften. Je nachdem, in welchem Umfang und mit welcher Intensität sie die Trainingswoche bestreiten können, werden sie gegen den kommenden Gegner aus Sachsen willkommene Optionen für Trainer Pellegrino Matarazzo sein.