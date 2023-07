Mattuschka und Franz: "Die Bundesliga muss die 2. Liga fürchten, definitiv"

Sie sind die TV-Gesichter der 2. Liga. Der kicker sprach vor dem Auftakt der 50. Zweitliga-Saison am kommenden Wochenende für die Montagsausgabe ausführlich mit den Ex-Profis und Moderatoren Torsten Mattuschka von Sky und Maik Franz von Sport 1 - und erhielt bemerkenswert konkrete Antworten zu allen brennenden Fragen.

Dass der Superlativ von "der besten 2. Liga aller Zeiten" schon in den zurückliegenden Jahren überstrapaziert wurde, verhehlt der frühere Unioner Kultkicker nicht, dennoch sagt Mattuschka: "Was jetzt in dieser Liga los ist, toppt nochmal alles. Es ist in jedem Fall so, dass in der 2. Liga inzwischen mehr Vereine als oben spielen, die die Leute emotionalisieren." Franz geht sogar noch einen Schritt weiter: "Die Bundesliga muss die 2. Liga fürchten, definitiv. Ich will ehrlich sein: Ich schaue lieber 2. Liga als 1. Liga. Wenn ich mir die Spielpläne nebeneinanderlege, dann sind an eigentlich allen Spieltagen im Unterhaus mehr reizvolle Partien als oben."

Topfavorit Schalke - HSV erneut erfolglos?

Das Duo legt sich im großen Interview auch auf die Bundesliga-Aufsteiger fest - allerdings teilweise auf unterschiedliche. Einig sind sich die beiden, dass es der Hamburger SV zumindest auf dem direkten Wege wieder nicht schafft. Mattuschka sagt: "Für mich ist Schalke der ganz klare Favorit auf Platz 1. Hertha dagegen sehe ich in etwa dort, wo Schalke sich nach dem Abstieg vor zwei Jahren befunden hat. Der Umbruch ist radikal." Sein zweiter Aufstiegs-Tipp ist der HSV-Stadt-Nachbar: "St. Pauli ist für mich mehr als ein Geheim-Favorit. In meiner Saison-Prognose landen sie auf Platz 2. Und das mache ich nicht nur an der letzten Rückrunde fest, sondern auch an dieser Vorbereitung. Es wirkt, als habe Fabian Hürzeler seine Vorstellungen noch mehr verfestigt, nochmal einen draufgesetzt."

Franz sieht ebenfalls die Schalker vorn, und hat wie Mattuschka einen im Vergleich zu den Großen der Liga überraschenden Kandidaten für Platz 2: Düsseldorf. "Die Fortuna hat mit Kownacki zwar einen Unterschiedsspieler verloren, ist aber insgesamt dennoch gewachsen, auch im Verbund mit Daniel Thioune, der für mich ein Top-Trainer ist."

