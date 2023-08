Matthäus: "Kane ist fast ein zweiter Thomas Müller"

Lothar Matthäus (62) traut dem FC Bayern das Champions-League-Halbfinale zu, findet den Preis für Harry Kane gerechtfertigt - und glaubt nicht an einen neuen Sechser.

Geht es nach Lothar Matthäus, dann wird entweder Victor Boniface oder Harry Kane Torschützenkönig, der FC Bayern wieder deutscher Meister und Deutschland vielleicht sogar Europameister. "Hansi und ich sind gute Freunde", sagte der Rekordnationalspieler bei einem Termin seines Werbepartners "Interwetten" im Münchner "Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski". "Wir reden auch kritisch miteinander." Fast eine Stunde lang beantwortete Matthäus sonst hauptsächlich Fragen zum FC Bayern, vor allem über…

… die ständigen Unruhen beim FC Bayern: "Wir haben angeblich Maulwürfe bei Bayern, kriegen diese Geschichten immer zugesteckt… Nein, die schreibt der FC Bayern immer, der FC Bayern lebt ja auch davon, er lebt von diesen Schlagzeilen. Natürlich ist nicht alles so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben - vor allem in den letzten zwölf Monaten. Diese Streitkultur, dieses In-Watte-packen der Spieler, das vielleicht jetzt nicht mehr der Fall ist. Thomas Tuchel hat nach dem Supercup eine ehrliche Pressekonferenz gegeben. Ich glaube, dass man den einen oder anderen Spieler in den letzten Jahren zu sehr geschützt hat. Man sollte sie zur Verantwortung nehmen, sie werden hochbezahlt und müssen auch mal mit Kritik leben. Mittlerweile werden sie auch von den Angestellten des FC Bayern kritisiert, und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Früher sind wir auch härter angegangen worden, da hast du nicht mal unter der Dusche gestanden, und Uli Hoeneß hat dich vor der Kamera schon beleidigt."

… den Zusammenhalt beim FC Bayern: "Es war keine Einheit mehr auf dem Platz, mir hat die Atmosphäre gefehlt, diese Freude, miteinander für den FC Bayern sein Herz auf dem Platz zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass man versucht, wieder in diese Richtung zu gehen, diesen Zusammenhalt wieder herzustellen. Da sind sie auf einem guten Weg."

… Thomas Tuchel: "Die letzten drei Monate waren für alle schwierig. Auch Thomas Tuchel hat nicht das bewegen können, was sich die Verantwortlichen erhofft haben, auch ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Es ist alles so hingeplätschert in der letzten Saison mit einer glücklichen deutschen Meisterschaft. Da ist noch Luft nach oben, aber Tuchel hat jetzt seinen Weg eingeschlagen, und wenn dieser Weg so erfolgreich weitergeht wie am Freitag, kann man sagen, dass Tuchel den Weg gefunden hat. Aber das wäre jetzt zu früh. Er hat einen der besten Mittelstürmer der Welt bekommen."

… Harry Kane: "Er ist ja nicht nur ein guter Spieler, er bringt auch eine Persönlichkeit mit, das Mia san Mia. Nicht nur die 'alten Säcke' sind zurück, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, sondern auch Spieler, die leben, was den FC Bayern stark gemacht hat. Die Freude, der Zusammenhalt zwischen Angestellten, Spielern und Fans. Er passt dazu, er ist fast so ein zweiter Thomas Müller, würde ich sagen. Genau das ist das, was in den letzten Monaten doch das eine oder andere Mal gefehlt hat."

… Kanes Preisschild: "Ich habe im Freundeskreis irgendwann gesagt: 'Jetzt darf es auf zehn Millionen nicht mehr ankommen.' Wenn ich den Harry Kane will und überzeugt bin, dass er der Spieler ist, der uns wieder dahinbringt, wo wir hinwollen, spielt es keine Rolle mehr, ob man 90 Millionen ausgibt oder 100. Ich bin heute der Meinung, dass er das Geld wert ist. Auf die nächsten drei, vier Jahre zahlt sich das aus."

… die Suche nach einem neuen Sechser: "Was jetzt noch auf dem Markt ist, ist nicht mehr die Qualität, die der FC Bayern braucht. Man hat einen Sechser, der es auch in Bremen gut gemacht hat. Joshua Kimmich ist derjenige, der sich nach vorne einschalten will, ein bisschen zu oft, häufig will er zu viel, was auch gar nicht verkehrt ist. Aber Goretzka hat es in Bremen sehr gut gemacht. Gerade die beiden Spieler sind ja so ein bisschen kritisiert worden, was man da gehört hat. Der FC Bayern ist gut aufgestellt, nicht nur, um nationale Titel zu holen.

… die Verpflichtung eines neuen Torhüters: "Wenn man weiß, dass Manuel Neuer zurückkommt, weiß man auch, dass man keinen erstklassigen Torhüter bekommt, der sich dann ein Jahr hinter Manuel Neuer auf die Bank setzt. Und deswegen ist es wahrscheinlich richtig, dass man auf Manuel Neuer setzt, Ulreich hat einen guten Job gemacht. Natürlich sollte man einen jungen, talentierten Torwart haben, und da haben sie jetzt scheinbar in Israel einen gefunden, der kostet ein paar Millionen. Ich frage mich nur: Warum hat man diesen jungen Torhüter nicht selbst hochgezogen? Über Bayern II, über die U 19… Es waren ja talentierte Torhüter dabei in den letzten Jahren. Vielleicht hätte man den Torhüter, den man jetzt holt, eigentlich auch aus den eigenen Reihen hochziehen können."