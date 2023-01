Matthäus: "In der Spitze ist Thomas falsch aufgehoben"

Es ist eine der spannendsten Fragen vor dem Pflichtspielstart ins Fußballjahr 2023: Wohin mit Thomas Müller beim FC Bayern? Im Herbst lief es für den Rekordmeister sehr gut ohne den Vize-Kapitän, die WM endete auch für Müller frühzeitig und als Enttäuschung. Der kicker beleuchtet in einer großen Story in der Montagsausgabe die Situation Müllers, zu der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus eine klare Meinung hat.

Trainer Julian Nagelsmann sieht für Müller zwei mögliche Positionen: Als Zehner oder in der Spitze. Die Konkurrenten heißen Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting, die beide im Herbst auftrumpften. Müller muss also nach einem für ihn schwierigen Herbst mit einer ungewohnt langen Verletzungspause liefern. Lothar Matthäus, Deutschlands Rekordnationalspieler und Sky-Experte, sieht den 33-jährigen allerdings nicht als Stürmer: "Damit tut man Thomas keinen Gefallen, da vorne ist er falsch aufgehoben. Lasst ihn dort spielen, wo er seine Stärken hat. Thomas gehört hinter die Spitze, wie früher im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski", sagte er zum kicker.

Das allerdings könnte mit dem Konkurrenten Musiala schwierig werden, für Matthäus derzeit "Deutschlands einziger Weltklassespieler." Abschreiben sollte man den Weltmeister von 2014 jedoch nicht, "so weit sind wir noch lange nicht", sagt auch Matthäus. Nagelsmann unterstrich dies während des Trainingslagers in Doha mit entsprechenden Worten. "Thomas macht einen sehr guten Eindruck. Wir haben extrem viele Spiele und brauchen jeden Spieler in einer Top-Verfassung. Thomas ist fest in meinen Gedanken, so wie alle Spieler. Wir brauchen ihn und sind froh, dass er wieder dabei ist."

"Ich möchte ihn nicht in der Rolle eines Lukas Podolski erleben"

Ob Nagelsmann Müller zum Auftakt bei RB Leizpig (Freitag, 20.30 Uhr) in die Startelf stellen wird, ist eine andere Frage. Ebenso, ob Bundestrainer Hansi Flick den Routinier weiter nominieren wird. Matthäus hat es überrascht, dass Müller nicht zurückgetreten ist, sondern vergangene Woche Bereitschaft gezeigt hat, weiter für Deutschland zu spielen. Dabei wünscht er ihm nur eines nicht: "Ich möchte ihn nicht in der Rolle eines Lukas Podolski erleben: dabei sein und in der 90.Minute als Joker einen Einsatz für die Statistik."

Lesen Sie in der Montagausgabe des kicker (auch als eMagazine) den großen Report zur aktuellen Situation von Thomas Müller: Was er selber sagt, was die Statistik über ihn als Stürmer ausspuckt und wie Mitspieler wie Joshua Kimmich und Matthijs de Ligt über ihn denken.