Matthäus, Hamann und Kohler über Bayern: "In Kane habe ich mich getäuscht"

Das turbulente Bayernjahr 2023 geht zu Ende. Jürgen Kohler, der von 1989 bis 1991 für die Münchner spielte, Didi Hamann (von 1994 bis 1998) und Lothar Matthäus (von 1984 bis 1988 und von 1992 bis 2000) ziehen Bilanz und schauen auf den Meisterkampf mit Bayer Leverkusen.

Jürgen Kohler (58): "Für mich bleiben die Bayern der Favorit auf den Meistertitel, ich sehe sie auch im direkten Vergleich stärker als Bayer Leverkusen. Insgesamt wirken die Münchner gefestigter als noch im Frühjahr. Ausnahmen wie das 1:5 in Frankfurt hat sich der FC Bayern eigentlich seit jeher ein- bis zweimal pro Saison geleistet. In der Champions League traue ich ihnen den großen Wurf allerdings nicht zu. Das Viertelfinale sollten sie gegen Lazio erreichen, anschließend spielt auch das Losglück eine Rolle.

Die größte Baustelle ist die Sechserposition. Für diese sollten sie im Winter jemanden verpflichten, der zudem Innenverteidiger spielen kann. Links gefällt mir Alphonso Davies nicht mehr so gut, er war schon mal stabiler. Auch rechts hinten und beim Back-up für Harry Kane sehe ich Bedarf. Apropos Kane: In ihm habe ich mich getäuscht. Das gebe ich zu. Klar wusste ich, dass er Tore schießen kann. Aber er nimmt eine ganze Mannschaft mit, spielt intelligent, sieht Räume. Sollte er mal ausfallen, bekommen die Bayern ein Problem."

"Eine solche Chance, dass jemand anderes als Bayern Meister wird, habe ich nicht gesehen" Didi Hamann

Didi Hamann (50): "Das Jahr 2023 war kein einfaches, die Meisterschaft glücklich. Auch der Beginn dieser Saison war unruhig wegen der nichtgekommenen Spieler. Der Kader war etwas knapp, und spielerisch hat den Bayern die Kontrolle gefehlt. Zuletzt, seit dem 1:0-Sieg in Manchester, aber machen sie es gut. Generell kann man dem FC Bayern ergebnistechnisch nichts vorwerfen.

Ich bin sehr gespannt, wie es im neuen Jahr läuft und welche Spieler verpflichtet werden. Denn Leverkusen spielt unglaublich stark. Was die in dieser Hinserie geschafft haben, verdient allergrößten Respekt. Deshalb sehe ich trotz Asien- und Afrika-Cup das Titelrennen völlig offen, zumal Leverkusen das Spiel gegen Bayern zuhause hat. Eine solche Riesenchance, dass jemand anderes als Bayern Meister wird, habe ich in den vergangenen Jahren nicht gesehen."

"Tuchel weiß jetzt, dass er Bayern nicht von links nach rechts drehen kann" Lothar Matthäus

Lothar Matthäus (62): "In dieser laufenden Saison 2023/24 hat der FC Bayern in der Bundesliga wie in der Champions League vor allem ergebnistechnisch sehr gut performt und in der Liga die Punkte geholt, die es eigentlich braucht, um Meister zu werden. Nur gibt es eben Bayer Leverkusen, das noch besser abgeschnitten hat. Das Pokal-Aus trübt diese Spielzeit natürlich ein bisschen. Ansonsten kann man Bayern München nicht viel vorwerfen, ich halte beide Titel für möglich - wenngleich beim Rekordmeister auch die Qualität der Siege bewertet werden und nicht nur die Ergebnisse, Bayern wird nicht nur an Punkten gemessen. Das ist in München anders als bei anderen Vereinen. Jedoch hat Trainer Thomas Tuchel gerade in den vergangenen sechs bis acht Wochen viel Stabilität reingebracht in die Mannschaft und persönlich den Klub besser verstanden. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich ein Bild zu machen, er weiß jetzt, dass er den FCB nicht von links nach rechts umdrehen kann.

Jetzt kommt es auf die entscheidende Phase an. Während des Afrika- und Asien-Cups sehe ich in München weniger Substanzverlust als in Leverkusen. Lässt die Werkself in dieser Zeit nicht zu viele Punkte liegen, kann sie Meister werden. Aber die Bayern sind trotzdem, auch wenn sie gerade Zweiter sind, immer Favorit. Was mich aber beeindruckt, ist die Konstanz von Leverkusen. Ob in der Bundesliga oder in der Europa League, wo sie für mich neben dem FC Liverpool das beste Team sind. Auch im DFB-Pokal - der Sieger von Leverkusen gegen Stuttgart ist dann Favorit - hat Bayer alle Chancen. Und daran hat Xabi Alonso großen Anteil. Ihm hören die Spieler zu, dem glaubst du alles - nicht nur wegen seiner Vita. Auch als Mensch hinterlässt er Eindruck. Ich freue mich auf einen spannenden Zweikampf um den Titel."