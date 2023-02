"Matthäi" wird Werders neuer Haupt- und Trikotsponsor

Nach dem Rückzug der PHW-Gruppe hat Werder Bremen schnell einen neuen Haupt- und Trikotsponsor präsentiert. Dieser war im Klub bereits aktiv.

"Wir sind sehr optimistisch, dass wir bereits in Kürze einen Abschluss verkünden können", hatte Geschäftsführer Klaus Filbry am Donnerstag gesagt, als Werder Bremen das Ende der Zusammenarbeit mit dem langjährigen Haupt- und Trikotsponsor, der PHW-Gruppe, verkündete. Es dauerte nicht mal 24 Stunden.

Schon am Freitagvormittag vermeldete Werder, dass der Baudienstleister "Matthäi" ab der Saison 2023/24 die Trikots zieren wird. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Verden (Aller) band sich zunächst für zwei Jahre an den Klub, in dem es bereits seit 2019 eine Rolle spielt. Seit der laufenden Saison gehört "Matthäi" bereits zu den Top-Partnern des SVW. Über das finanzielle Volumen machten die Bremer keine Angaben.

"Erneut ein Hauptsponsor aus der Region"

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Matthäi' erneut einen Hauptsponsor aus der Region gewinnen konnten und mit unserem bereits langjährigen Partner zukünftig noch intensiver zusammenarbeiten werden", wird Filbry in der Klubmitteilung zitiert. "'Matthäi' steht für Werte wie Nachhaltigkeit, regionale Verbundenheit, einen verantwortungsvollen Umgang mit seinen Mitarbeiter:innen und viele mehr, die mit den Werten des SV Werder übereinstimmen."

Die 'Matthäi'-Gruppe zählt nach Angaben der Bremer mit über 3000 Mitarbeitern an mehr als 70 Standorten zu den größten Bauunternehmen in Norddeutschland. Bei Werder folgt sie auf die PHW-Gruppe, die am Saisonende nach elf Jahren von der Bremer Trikotbrust verschwinden wird. Dort war sie mit den Marken "Wiesenhof" und dem Ableger "Green Legend" vertreten. Gerade zu Beginn war die Partnerschaft in der Fanszene auf Kritik gestoßen.

"Wir freuen uns sehr darauf, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft der zurückliegenden Jahre weiter vertiefen und unserer Unterstützung für Werder in den nächsten Jahren als Hauptsponsor eine noch größere Bedeutung geben können", sagt die Geschäftsführung der "Matthäi"-Gruppe. Die nun noch umfangreichere Partnerschaft war von Werders Vermarktungspartner "Infront" vermittelt worden.